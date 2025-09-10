¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÌµÌò¡×¤Î¶¯¤ß¡¡³¹Æ¬±éÀâ¡ÈÍðÈ¯¡É¤«
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬£¹Æü¤Ëº£·î£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤À¡£Á°²ó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¹â»Ô»á¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍÍø¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ÎÅêÉ¼¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷É¼£²£¹£µÉ¼¤ÈÅÞ°÷É¼£²£¹£µÉ¼¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ·×£µ£¹£°É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£ÁèÅÀ¤ÏÅÞ²þ³×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤ÎÌîÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¤Æñ¤Ê»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯£±£°Æü¸á¸å¤Ë²ñ¸«¤òÀßÄê¡£¤³¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö°ìÃ×·ëÂ«¤¹¤ëÅÞ¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë¤â½ÐÇÏ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ï£²°Ì¤Ç¡¢¾®Àô»á°Ê¾å¤ÎËÜÌ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹â»Ô»á¤À¡£¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÞ°÷¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¹â»Ô»á¤À¤±¤Ë¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤ÏÍÍø¤À¡£
¡¡ÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â»Ô»á¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÅÞ¤¬·è¤á¤¿±éÀâ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤é¤¬Á´¹ñ¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¸õÊä¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÏÅÞÆâ¸þ¤±¤ÎÁªµó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛ¤Ï¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¡£ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¹¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î³È»¶¤â´üÂÔ¤Ç¤¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤Ïºë¶Ì¡¦£Ê£Ò±ºÏÂ±ØÁ°¤Ç¡¢¾®ÎÓ»á¤ÏÅìµþ¡¦Ã¸Ï©Ä®¤ä¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤â¤¢¤ëÀéÍÕ¡¦£Ê£ÒËëÄ¥±ØÁ°¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤âÅìµþ¡¦¾åÌî±Ø¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¹â»Ô»á¤Ï¸Ä¿Í¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ºòÇ¯¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¸½Ìò¤Î³ÕÎ½¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ÙÈ÷¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³ÕÎ½¤¬Æ°¤¯¤È·ÙÈ÷·×²è¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï¿Í¤ò½¸¤á¤Æ³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³ÕÎ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¹â»Ô»á¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô»á¤ÏÌµÌò¤À¡£°ìÊý¤Ç½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¾®Àô»á¤Ï¸½Ìò¤ÎÇÀÁê¡£³ÕÎ½¤Î»ë»¡¤È¤·¤ÆÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤È¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¿È·Ú¤À¤±¤Ë¹â»Ô»á¤ÎÊý¤¬³èÆ°Åª¤ÊÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£