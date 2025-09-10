¡ÚÁíºÛÁª¡ÛàÂçËÜÌ¿á¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÖÉÔ½ÐÇÏ¡×¤Î²ÄÇ½À¡¡É´ÅÄ¾°¼ù»á¡Öº£¤ÏÂ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬¤¤¤Þ¤À½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÔ½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜÌ¿ÉÔºß¤ÇÂçº®Àï¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬£±£°Æü¤ËÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£¤Û¤«¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾®Àô»á¤Ï£¹Æü¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¼«¿È¤¬°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦´Ä¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÃ×·ëÂ«¤¹¤ëÅÞ¤Î·Á¡¢´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½ÐÇÏ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¢ÅÞÍ§¤âÅêÉ¼¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¾®Àô»á¤Ë¤ÏÍÍø¤ÊÊý¼°¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿µ½Å¤Ê¹½¤¨¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¾®Àô»á¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÉÔ½ÐÇÏ¤Î´ÑÂ¬¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿£Ô£Â£Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ±¹À»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼åÅÀ¤Ï´´»öÄ¹¤äÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢³°Áê¤È¤«¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¡Ê´±Ë¼Ä¹´±¤Î¡ËÎÓ¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤¤¤·¤Ï·èÁªÅêÉ¼»þ¤ËÎÓ¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤à¤È¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Ï£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥×¥íÌîµå¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤«¤ÎÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤¿¤é´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥Ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿·´ÆÆÄ¤ËÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçÊª´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È´ÆÆÄ·ÐÎò¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¯¤«¤éÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¡£¾®Àô¤µ¤ó¤âº£¤ÏÂ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡££±Ç¯¤Ç¤Þ¤¿À¯¸¢¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢·ÐÎò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬¤¨¤¨¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò»ä¤À¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤È¿´Ãæ¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¿Ø±Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç£±²óÌÜ¤ÎµÄ°÷É¼¤ÈÃÏÊýÉ¼¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçËÜÌ¿¤Î¾®Àô»á¤¬½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÉ¼ÆÉ¤ß¤ÏÊø¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ë³Æ¿Ø±Ä¤Ï¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
