¡Úºå¿À¡Û¶ÍÉßÂóÇÏ¡¡¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ÇÈäÏª¤·¤¿àÌ¯µ»á²òÀâ¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤è¤¯¸«¤Æ¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£°¡½£³¤ÇÎíÉõÉé¤±¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥ê¡¼¥°£Ö¤òÃ£À®¤·¡¢´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤òÂ¸Ê¬¤ËÍá¤Ó¤¿¸×¥Ê¥¤¥ó¡£¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Ç¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿£³£µ£°£°ËÜ¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËË¢¤È¾Ã¤¨¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï°ìÄ¾Àþ¤ËÁê¼ê¤ËÊ®¼Í¤¹¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤òÈäÏª¡£Â¾¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ä¥Ê¥¤¥ó¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿àÄ¾ÀþÊ®¼Íá¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤ò¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤Æ¡£¤½¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤éÀèÇÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ë¤âàÌµÎé¹Öá¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£¶²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£²Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¡ÊÅÐÈÄ¤Ç¤¤Æ¡ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤¬£µ²ó¤Ë´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£µ¿Í¤ÎÅê¼ê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£¡Ö¡Ê¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Î¡ËÅòÀõ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤º¤Ë¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìó£±¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ£±»î¹ç£±»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿º¸ÏÓ¡£Í¥¾¡¥à¡¼¥É¤ËÉâ¤«¤ì²á¤®¤º¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£