¡¡¥Ñ£´°Ì¡¦³ÚÅ·¤Ï£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¤Ë£¶¡½£µ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢£²Ï¢¾¡¡£¼ì·®ÂÇ¤ÎÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿å¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¡¡
¡¡Î¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ£±£¶Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢£´»þ´Ö£µ£¸Ê¬¤Î¾ÃÌ×Àï¡£¤½¤ì¤Ç¤â³ÚÅ·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ°²ó£²Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ï¤º¤«£²°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿àÅ·Å¨á¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò£²²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤ÇÄÀ¤á¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÃæÅç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡ÊÃæÅç¡ËÂçÊå¤¬·Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤ËÇ´¤Ã¤¿¤¤¤¤¥Ò¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££±£±²ó¤Ë½¡»³¤ÎÃ±ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÃæÅç¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿ÂÇÀþ¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº£°æ¹¶Î¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÇÈà¤é¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇØÃæ¤ò²¡¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¶Î¬¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Î¤¬Í×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥³¥¢¥é¡¼¿Ø¤Îº£°æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ°Äì¸¦µæ¤ÈÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²²ó¤ËÂ¼ÎÓ¤¬Áê¼ê¼éÈ÷¤Èº£°æ¤ÎÆ°ÍÉ¤òÍ¶¤Ã¤¿Æ±ÅÀ¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É´°Á´¤ËÀ¾Éð¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Ù¥ó¥Á¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¥×¥ì¡¼¤â¿ï½ê¤Ç¸÷¤ê¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¾Éð¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤òºÆÊÔ¡£³ÚÅ·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿Á°²óÂÐÀï¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤â£²½µÏ¢Â³¤Ç¥«¡¼¥É½éÀï¤Ëº£°æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿à¶þ¿«´¶á¤¬¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£