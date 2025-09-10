KING¥ì¥¤¥Ê ÂáÊá¤«¤é£²Ç¯È¾¡Ä³ÊÆ®²ÈºÆ³«¤Ø¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦Á´Á³¤Ç¤¤ë¡× Ê¿ËÜÏ¡¤âà¥¢¥·¥¹¥Èá
¡¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤éÉü³è¤Ø¡½¡½¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿£Ë£É£Î£Ç¥ì¥¤¥Ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢³ÊÆ®²È¤È¤·¤ÆËÜ³ÊºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£¶á¶·¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òËÜ»æ¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥Ê¤Ï£²£°£±£¶Ç¯£±£±·î¤Ë½÷»ÒÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£Å£Å£Ð¡¡£Ê£Å£×£Å£Ì£Ó¡¡£±£´¡×¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ£±£·Ç¯¤«¤é£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë¤â»²Àï¤¹¤ë¤ÈÇËÃÝ¤Î£·Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤äÀï¤¤¤Ã¤×¤ê¤Ê¤É¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â£Ò£É£Ú£É£Î¤È£Ä£Å£Å£Ð¤òÃæ¿´¤ËÀïÀÓ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯£³·î¤ËÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ÆÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£Ç¯£¸·î¤«¤é£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¡£Ê¿ËÜÏ¡¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ÏÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯ºÆ³«¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤Ï¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¶ÈÅª¤Ê´¶¤¸¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¸ýÄ´¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶á¡¹¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³ÊÆ®µ»Àï¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡££±£³Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ó£Ð£Á£Ò£Ë£Ò£É£Î£Ç£³¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¡Ö¥ì¥¤¥Ê¤¬¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤ë¥Û¥¹¥È¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤½¤¤¤Ä¤¬½Ð¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ö¤ó²¥¤é¤»¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¡©¡¡£Í£Í£Á¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ËÅª¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎàÉ½ÉñÂæá¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÅÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤³¤«¤é´°Á´Éüµ¢¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀë¸À¡£¥ì¥¤¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏ¡¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²¦¼Ô¤ÎÊ¿ËÜ¤«¤é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦Á´Á³¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¹ñÆâ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¡¢³¬µé´Ø·¸¤Ê¤¯¥ì¥¤¥Ê¤ÎÅ¨¤ÏÁ´°÷¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ËÄÀ¤á¤ë¡Ä¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Éü³è¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£