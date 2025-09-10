オリオールズ戦とロッキーズ戦で

米大リーグのドジャースが大珍記録を樹立した。8日（日本時間9日）の本拠地でのロッキーズ戦に3-1で勝利。この試合は9回無死から相手に初安打を許し、6日（同7日）のオリオールズ戦では山本由伸投手が9回2死まで無安打無得点の好投を見せていた。3試合で2度、9回にノーヒットが途切れたチームは史上初という。

この日のロッキーズ戦は、ドジャース先発のグラスノーが好投。2回に四球から犠飛で先制を許したものの、7回を無安打ピッチング。トライネンも8回を3者凡退としたが、9回にマウンドに上がったスコットが先頭打者に二塁打を許した。

2日前のオリオールズ戦では、山本が9回2死まで無安打無得点の快投を披露。快挙まであと1人に迫ったが、ホリデーにソロ本塁打を打たれた。後を託されたトライネン、スコットが乱調でチームは悪夢の逆転サヨナラ負けを喫した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXに、ドジャースが打ち立てた珍記録を投稿。「記録上、ドジャースは3試合で2度、9回にノーヒットが途切れた史上初のチームである」と伝えた。

大谷翔平投手は、この日のロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回に右翼線二塁打を放ち、3打数1安打1四球だった。



（THE ANSWER編集部）