¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌöÆ³¤¯¥²¥óÃ´¤®½Ñ¡ª´ÑÀï»þ¤Î¡Ö¾¡ÉéÉþ¡×¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë½ñ¤¯¡Ö1Ê¸»ú¡×
¡Ö9·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤ÏÉ¡¤ò¤¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤éÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤º¡¢¿¼¤¤³±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¶»¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç¤â5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡È¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïµ¬³Ê³°¡É¤È¤Þ¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬ÆóÅáÎ®Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯3¥«·î¡£8·î28Æü¤Î»î¹ç¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤ÎºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î»î¹ç¤Î¸å¡¢LA¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ØÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤ë¤Û¤É¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÂÎÄ´¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡È¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Îº£¤Î¸µµ¤¤Î³èÎÏ¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È°¦Ì¼¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤À¡É¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÃÏ¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï³èÌö¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤âÂçÃ«¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³ä3Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó·×54ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢28ËÜ¤ò¤³¤Îµå¾ì¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MLB¸ø¼°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Á´30µå¾ì¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¤¹¡Ø¥Ñ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Î½Ð¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤ò100¤È¤¹¤ë¤Èºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï127¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¥á¥¸¥ã¡¼µå¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç2ÈÖÌÜ¹â¤µ¡£Èæ³ÓÅª¶¹¤¤µå¾ì¤À¤È¤¤¤¦Í×°ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÂçÃ«¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö8Æü¸½ºß¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤Ï2°Ì¤Î48ËÜ¡£1°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï49ËÜ¤Ç¤¹¤«¤é1ËÜº¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¢£¼«Âð¤«¤é¸«Á÷¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡½¡½
9·î¤«¤é¤¬¾¡Éé¤À¤ÈÁ°½Ð¤ÎºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤â¸åÈ¾Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Î9·î¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î1Æü3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÂ¾µå¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤«¤é¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Ì¼¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë´ÑÀï¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤¹¤«¤é¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¡ÈÂçÇúÈ¯¡É¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯5¥«·î¤Ë¤Ê¤ë°¦Ì¼¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«µ¯¤¤¿¤é¥Þ¥Ê¡Ê¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤âæÆÊ¿¤µ¤ó¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤ª¤Ï¤è¤¦¤Î°§»¢¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤«¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¥·¡¼¥º¥ó¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤É¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÃ«¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹ºÝ¡¢¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¤¬°é»ù¤Ë¤âÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥Þ¥Ê¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤ÊÈà¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èà¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º¡Øµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¼¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌñºÒ¤ò±ó¤¶¤±¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤â¤È¤â¤ÈÈà½÷¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥²¥ó¤òÃ´¤°¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
³Î¤«¤ËÂçÃ«¤â¤è¤¯¡È¥²¥óÃ´¤®¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¡Ø´ØÅìÉ÷¤¦¤É¤ó¡Ù¤«¡Ø´ØÅìÉ÷¤½¤Ð¡Ù¤ò¤è¤¯ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡È´ØÅì¡É¤ò¡È´°Åê¡É¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒ»þ¤Ë¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÅÏ¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¼êÂÞ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ëº¸¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Îº¬¸µÉÕ¶á¤ò¡È¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡É¤È¤¿¤¿¤¯¤·¤°¤µ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ê¤ê¤Î¡È¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°¦¸¤¤Î´éÆþ¤ê¡È¥Ç¥³¥Ô¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¤òÍú¤¤¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤¹¤ëÆü¤â¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÂçÃ«¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Î¡È¾¡ÉéÉþ¡É¤Ç¤Î¤¾¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼çÌò¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥Þ¥Ê¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤À¤È¤¤¤¦Çò¤È¹õ¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤¬´ðËÜ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
ÆÃ¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÂçÃ«¤ÎÂÎÄ´¤¬ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ä±þ±çÀÊ¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡Ô¿Í¡Õ¤Î»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ°û¤ß¹þ¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÔÂÇ¡Õ¤ÎÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤ÎæÆÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈà½÷¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡È°¦¤Î¼öÊ¸¡É¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤«¡½¡½¡£