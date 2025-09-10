◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山・芝２２００メートル）

菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）でレッドバンデが重賞初制覇に挑む。前走の１勝クラスが５馬身差の大楽勝。春のクラシック出走はかなわなかったが、独オークス馬を母に持つ良血が開花の時を迎えている。大竹調教師も「青葉賞で争った馬たちが結果を出しているし、いい競馬をしなきゃならないと思っている」と実績馬撃破へ気合十分だ。

その前走は勝ち馬エネルジコが新潟記念で２着、３着のゲルチュタールが３勝クラスを快勝し、５着のアマキヒが２勝クラスを突破と、上位馬はその後、軒並み結果を出している。０秒１差の４着だったキズナ産駒にかかる期待は当然、大きい。「前走はレース前に東京で駐立練習をやって出たので、今回も同じ感じでやろうと思います」と岩藤助手は課題克服へも万全の態勢を敷く。

４日の１週前追い切りは美浦・Ｗコースで６ハロン７７秒６の一番時計。それでも同助手は「手応えと反応にギャップがあったので、もう一段、上がありそう」とまだ素質を出し切っていないと評価する。ただ、本番は先にあるＧ１。菊花賞に限らず、天皇賞・秋（１１月２日、東京）、ジャパンＣ（同３０日、東京）など選択肢は豊富にある。トレーナーは「この後も考えたいのでね。今週は整える程度ですよ」と余裕。秋の始動戦でビッグタイトルが見える走りを披露する。（角田 晨）