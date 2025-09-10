厩舎ゆかりの期待馬で阪神の土日重賞ダブル取りだ。高野友和調教師（４９）＝栗東＝は今週、秋華賞トライアルの第４３回ローズＳ・Ｇ２（１４日＝３着まで優先出走権）にチェルビアット（牝３歳）、第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（１３日）にオールナット（牡４歳）の兄妹を送り出す。ともに休み明けだが仕上がりは上々。８４年のグレード制導入後では４例目となる「同一週のＪＲＡ重賞きょうだい制覇」を狙う。

偉大なＤＮＡを宿している。ローズＳのチェルビアットと、チャレンジＣのオールナットは１歳違いの兄妹。姉には１４年秋華賞と１５年ジャパンＣを制した名牝ショウナンパンドラを持つ。３頭すべてを手がけている高野調教師は「僕の中ではそれぞれ全然タイプが違う感じがしています。お父さんを出しているんですかね」と分析する。

これまで母キューティゴールドの子は未出走を含め１３頭中７頭を管理。だからこそ気づく共通項もある。「成長曲線がゆっくりなのは思います」。デビュー時から非凡な運動能力を感じていたパンドラは秋華賞が重賞初制覇。チェルビアットも初勝利は２月と遅かったが、その後に報知杯ＦＲで２着、ＮＨＫマイルＣでタイム差なしの３着と、使うたびにパフォーマンスの質を上げた。「チェルビアットは３歳春のパンドラよりしっかりしていますし、そこに成長曲線がついてくれればいいですね」と笑う。

同一週のきょうだい重賞Ｖは、８４年のグレード制導入後に３例のみ。４度目の偉業へ、強力なパートナーが後押しする。今年３戦で結果が出ていないオールナットだが、今回の鞍上は今週から短期免許で来日するモレイラ。今春もわずか開催９日の騎乗で、Ｇ１３勝を含む２３勝と圧倒的な存在感を示した。「モレイラは引き出しが多いと思うので、能力を引き出してくれないかと思っています」と期待を隠さない。

チェルビアットの鞍上にはルメール。ともに始動戦とはいえ、明らかに勝負気配が漂う。「チェルビアットはＧ１であれだけの走りができて、最後も伸びていたし、この距離でも。オールナットは本質的には２０００メートルぐらいの距離が合うと思います」と高野師。競馬はブラッドスポーツ。一つのきっかけが良血を覚醒の瞬間へと導くかもしれない。（山本 武志）

◆日本屈指の牝系 オールナットとチェルビアットの母キューティゴールドは現役時代５戦０勝だが、兄に香港ヴァーズなど重賞４勝を挙げ、種牡馬としてもオルフェーヴルなど数多くの活躍馬を出したステイゴールドがおり、姉のレクレドールも重賞を勝っている。ほかにもバランスオブゲームやドリームパスポートなど多くの重賞勝ち馬が名を連ねる国内有数の活気ある牝系。キューティゴールドはデビューした子ども１２頭中９頭が勝利と、繁殖牝馬として非常に優秀だ。