Ｊ２ジュビロ磐田は９日、ホーム・今治戦（１３日）に向けてヤマハ大久保グラウンドで公開練習。Ｊ１昇格へ向けて、リーグ戦は残り１０試合。大卒ルーキーのＭＦ角昂志郎が２戦ぶりの勝利を誓った。

ジョルディ・クルークスが８月に横浜Ｍへ移籍したことで、ポジションがトップ下から右サイドに移行。この日のミニゲームでもサイドを積極的に攻め上がってチャンスを作った。右サイドバック為田大貴との連係も深まっており、「ジョルディの穴を埋めるのではなく、新しい戦い方を作っていきたい」と前向きに話した。

前節（８月３１日）の大分戦は守りを固めた相手を崩せず、「リスクを背負ってでも攻めないと」と反省。今度こそゴールをこじ開ける。５月のアウェー・今治戦（３△３）では先制ゴールを奪っており、得点にからむ活躍へ期待が高まる。「勝つことがすべてだと思っている」と力をこめた。

６日にアイスタで行われたＪ１清水エスパルスとの練習試合は、ハッチンソン監督がいろんな選手の組み合わせを試したこともあって０―３。だが「公式戦ではないとはいえ、すごく悔しかったです」。ルーキーながら、すでにジュビロの血が流れている。「Ｊ１へ上がりたい」と一層、闘志が燃え上がった。背番号３９の若武者が右サイドから今治を崩す。（里見 祐司）