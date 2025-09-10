Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは９日、静岡・焼津市内でホーム・大分戦（１３日）に向け公開練習を行った。５日にはホームタウンの牧之原市周辺で台風１５号による突風が発生し、甚大な被害が出た。ＤＦ中川創主将らイレブンは地元に勇気を届ける１勝に意欲を見せた。

牧之原市では台風による突風により住宅の屋根が吹き飛ばされ、電柱が倒れるなどの被害が出た。中川創は「（練習場の）すぐ近くの町で（藤枝を）応援してくれている方も多い。前向きにトライしている姿勢やサッカーで勇気づけられることもあると思う。自分たちはピッチの上で表現していきたい」と言葉を紡いだ。

５日は焼津市内の練習場も強い雨に見舞われ、選手も各自の車を移動するなど対応を迫られた。須藤大輔監督も「選手たちも感じたものがあると思う。いい試合を見せたいし、思いを届けられるのがサッカーであり地域貢献になる」と２試合ぶりの白星を約束した。

チームは８月２３日の愛媛戦で５試合ぶりの勝利（４〇１）を挙げたものの、前節（同３１日）の長崎戦は１●２と惜敗。この日は大分のカウンターを意識しながら対策を練った。「力のあるチームだが狙っている所は明確。ボールを回して疲弊させる展開を作っていきたい」と中川創主将。ホーム連勝で、傷ついたホームタウンに明るいニュースを届ける。