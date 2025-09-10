イスラエル軍は9日、イスラム組織ハマスの幹部を殺害するため中東カタールの首都ドーハに空爆を行ったと発表しました。ハマスの発表によりますとこの空爆で、幹部5人が死亡したということです。

カタールの首都・ドーハで9日、大きな爆発が起きました。この爆発はイスラエル軍の空爆によるもので、軍は「ハマスの幹部を殺害するために攻撃を行った」と発表しました。

地元メディアなどによりますと、ドーハではハマスの幹部がアメリカが示した停戦案について協議を行っていた最中で、ハマスによりますと、この攻撃により幹部5人が殺害されたということです。一方、停戦交渉を主導している幹部のハリル・アル・ハイヤ氏は無事だったということです。

ネタニヤフ首相は「ハマスに対する攻撃を承認した。この幹部らは2023年10月7日にイスラエルへのテロを計画し実行した人物らだ」と述べ、攻撃の正当性を訴えました。

こうした中、アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官によりますと、トランプ大統領は攻撃について、「非常に残念に思っている」「カタール国内への一方的な爆撃は、イスラエルやアメリカの目標達成にはつながらない」との考えを示したということです。

また、トランプ氏は9日朝、アメリカ軍から攻撃の報告を受けたということです。