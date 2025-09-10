全てのコバエに捕獲器が効くわけではない！もうコバエを見たくないなら「種類」を見極めて。発生源から徹底駆除する方法

生ゴミを捨てるのを忘れたり、キッチンの掃除を怠ったりするとあっという間に大量発生して、不快な気分にさせられる「コバエ」。ドラッグストアでは、そんなコバエを駆除する様々なグッズが出ているが、「捕獲器でコバエが捕まらない」といった経験はないだろうか。どうやって駆除するのがベストなのだろう？害虫駆除の専門家である足立雅也さん（808シティ代表）に、コバエの生態と駆除方法について解説してもらった。

コバエには蚊の仲間もいる

みなさんの中には、「コバエ」という名前の虫が存在すると思っている方もいらっしゃると思いますが、コバエというのは生ゴミや腐敗した食品クズなどの周りを飛び回る小さな虫の総称で、特定の虫を指す言葉ではありません。

「何をコバエと呼ぶのか？」については諸説あり、文献や殺虫剤メーカーによって定義の仕方が微妙に異なっています。私がふだん使っている『写真で見る 有害生物防除事典』（オーム社）には「小バエ類」として、チョウバエ、クロバネキノコバエ、ニセケバエ、ノミバエ、ショウジョウバエ、フンコバエの6種類の名前が挙げられています。

「ハエ」という名がついているため、6つとも同じハエの仲間と思われがちですが、じつはこの中には「蚊の仲間」が混在しています。チョウバエ、クロバネキノコバエ、ニセケバエが蚊の仲間で、ノミバエ、ショウジョウバエ、フンコバエがハエの仲間です。

捕獲器で全てのコバエが捕れない理由

「そんなややこしい話はいいから、早く駆除方法を教えて！」という声が聞こえてきそうですが、じつは家に発生したコバエがどれなのかを知ることが、コバエを駆除する際には最も重要なポイントとなるのです。

なぜなら蚊の仲間とハエの仲間では好む食べものや発生場所が違うし、コバエの種類によって駆除方法や、効く殺虫剤がそれぞれ異なるからです。

たとえば、ドラッグストアで“コバエ用捕獲器”を買ってきたとしても、ハエの仲間のノミバエやショウジョウバエは捕れますが、蚊の仲間であるチョウバエやクロバネキノコバエにはほとんど効果がありません。これは捕獲器から発せられる匂いが、蚊ではなく、ハエが好む匂いになっているからです。

殺虫剤メーカーも、ハエ用捕獲器がチョウバエやクロバネキノコバエに効かないことは了承済みで、対象害虫の欄には「ノミバエ類、ショウジョウバエ類」とだけ記されています。またメーカーによってはパッケージに「すべてのハエに効果があるわけではありません」と、注意書きが記されているものもあるようです。

4種類のコバエの生態と発生場所

では、ここからは一般家庭で見かけることの多い4種類のコバエ（チョウバエ、クロバネキノコバエ、ショウジョウバエ、ノミバエ）に焦点を絞って、それぞれの生態や発生場所について解説します。

【チョウバエ】

体長：1〜5mm

見た目：逆三角形（逆ハート型）で大きな羽を持ち、全身が細かい毛で被われている

発生源：トイレや風呂場、シンクなどの水回り

夜行性のため日中はあまり動かず、壁にとまってじっとしていることが多いのが特徴です。

ハエではなく蚊の仲間で、排水溝や浅い水たまり、洗面台やシンクのオーバーフローの穴など、汚泥の溜まりやすい場所に発生し、幼虫は有機物を含んだ汚泥などを餌にしています。

【クロバネキノコバエ】

体長：2〜4mm

見た目：黒みを帯びた灰色で、細長い体型

発生源：腐葉土（植木鉢）や腐った野菜。

クロバネキノコバエも蚊の仲間で、コバエの中では比較的細長い体型をしています。主に腐葉土に発生し、植物まわりの菌類や野菜などを食べます。家の中でこのハエを見かけた場合は、観葉植物の鉢植えを発生源としてうたがってください。



また、小学生のお子さんがいるご家庭では、学習教材として学校で育てていた朝顔の鉢植えを子供が夏休みに自宅に持ち込んだのをきっかけに大量発生するケースがあるようです。

私の家でも一度大量発生したことがあります。そのときはダンボールに入った野菜をうっかり腐らせてしまったのが原因でした。植木鉢の腐葉土と腐った野菜は同じようなものですから、繁殖にうってつけの場所だったようです。

​【ショウジョウバエ】

体長：2mm前後

見た目：大きな赤い目、ホバリング行動

発生源：キッチンの生ゴミなど

ハエの仲間のショウジョウバエは全体的に丸みを帯びた姿をしていて、飛びながら空中で静止するホバリングをおこなうのが特徴です。顔のほとんどを赤い大きな目が占めていて、酔っ払った顔のように見えることから、酒を好む想像上の動物「猩猩（しょうじょう）」にちなんで名前がつけられたと言われています。

腐った果物や野菜などの生ゴミが主な発生源で、腐敗臭、発酵臭、アルコールや酢の匂いなどを好みます。よく熟れた果物に集まってくるのはそのためです。

【ノミバエ】

体長：2mm前後

見た目：丸い背中、素早い動き

発生源：生ゴミや腐敗した肉。汚水槽

ノミバエは、大きさはショウジョウバエと同じくらいですが、長い後ろ足と、ノミに似た丸まった背中が特徴です。ホバリングはおこないませんが、テーブルや床の上を素早く走り回り、狭い隙間を通り抜けることが得意です。生ゴミのほか、腐敗した肉や、弁当の容器についた残り汁などにもたかり、卵を産み付けます。キッチンやゴミ箱周辺で発生することが多いようです。

徹底駆除のやり方

これらの4種類のコバエは、どれも市販されている「ハエ・蚊用の殺虫スプレー」を吹きかければ簡単に駆除できます。しかし、目の前を飛んでいるコバエだけを駆除しても、発生原因となっている原因物を取り除かない限り、すぐにまたコバエは再発生し、部屋の中を飛びはじめます。

こうした事態を避けるためには、まずは家の中に発生しているコバエをじっくり観察して、飛んでいるのが4種類のどの虫なのかを特定する必要があります。それが分かれば、おのずと発生源の場所や、取りのぞくべき原因物がなんなのかの予想がつくはずです。

たとえば発生したのがチョウバエなら、排水口の中の配管内や流し台のオーバーフロー穴の中が汚れていることが予想されます。

ショウジョウバエやノミバエが見つかった場合は、家のどこかに腐った野菜や残飯が放置されたままになっているはずです。またクロバネキノコバエが見つかった場合は、部屋の中に置かれた観葉植物の植木鉢が発生源としてうたがわれます。

そうやって発生源を見付けたら、念入りに掃除をして、生ゴミや排水口に溜まった汚れなどの原因物をすべて取りのぞきます。植木鉢が発生源の場合は、室内から外に出してください。そして殺虫スプレーや燻煙殺虫剤を使って、家の中にまだ潜んでいるコバエたちを退治します。それでコバエの駆除はすべて完了です。意外に簡単ですよね。

しかし、部屋の中のコバエを一度完全に駆除したとしても安心はできません。ちょっと油断して飲み残しや食べ残しをテーブルの上に置いておいただけでも、コバエは匂いにつられて外から家の中に侵入してきます。後編ではコバエの部屋への侵入を防ぐための方法についてお話しているので、そちらもぜひ読んでみてください。

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚