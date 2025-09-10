

（写真：ロストコーナー／PIXTA）

【写真】ユニクロのエアリズム（シームレスタイプ）で驚くほど快適に過ごせます

「通勤で汗だくになる」日常は、身だしなみの正解を変えつつあります。ちょっと歩くだけで汗が噴きだす30〜35℃の炎天下では、暑さ対策はもちろんのこと、「急激な温度変化から体を守る工夫」も欠かせません。

今年の残暑は、暑さが続くことが予測されるため、今回は「猛暑通勤時代の着こなし」について解説します。

素肌にポロシャツを避けるべき理由

30〜35℃の日常では、コーディネートの優先順位が変わります。真っ先に考えるべきは「素肌に直接触れる肌着」、なかでも速乾機能のあるものを選びたいのです。

高温多湿な日本で「ワイシャツに肌着」は一般的ですが、「ポロシャツやビジネスTシャツは素肌で着る」というこだわりをお持ちの方もいらっしゃるのでは。ところが汗を吸収したポロシャツでは「水分が蒸発する際に熱も奪われ、体が冷えやすく」、室内外の気温差が大きい30〜35℃の日常には向いているとは言えません。

また天然繊維ではなく、速乾機能のある肌着にこだわる理由は、冷風による体温が奪われるリスクの軽減を狙っているから。「汗を吸ってくれる」綿の肌着では、乾くまでに時間もかかりますが、速乾機能のものならば「水分を生地全体に分散し、汗を蒸発しやすい環境」を整えやすいのです。

なかでも、言わずと知れたユニクロのエアリズム（シームレスタイプ）はおすすめ。サラッとした着用感のみならず、薄い生地のお陰で折りたたんだときもかさばりません。



シームレスタイプのエアリズム（写真：筆者撮影）

商品名を出した理由は、汗の分泌量が多い方に、ハンカチ感覚で「替えの肌着」をバッグに忍ばせておくことをおすすめしているからです。もちろん、ひと手間かかりますが、驚くほど快適に過ごせます。

ここまで具体的事例として肌着の重要性を伝えてきましたが、次に大切にしたいことは「通勤時の汗を抑える」工夫です。昨年あたりから市民権を得てきたビジネスマンの日傘や背中が蒸れにくいビジネスリュックも欠かせません。

黒い日傘が暑苦しく見えないコーディネート

ここ数年、日傘を差すビジネスマンが増えていることは周知のとおり。その背景としてリーズナブルな価格帯を売りにする傘専業ブランドの台頭が関係しています。なかでも晴雨兼用と呼ばれるものは、急に振り出してくる夕立対策にもなるはず。



晴雨兼用の傘（写真：筆者撮影）

男女兼用デザインの晴雨兼用タイプでは、黒・紺などビジネスファッションでよく使う色合いや、ライトグレーやアイボリーなど明るい低彩度色も見かけます。ちなみに炎天下のダークカラーは「暑苦しく感じる」というご不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょうが、肌の露出面積が増える半袖ならば、暑苦しい印象には見えません。

逆にノージャケットであったとしても、長袖シャツの場合、炎天下におけるダークカラーの日傘姿が重く見えるので、夏に長袖を着用される場合は、ライトグレーやオフホワイトの明るい晴雨兼用傘を検討してみてください。

またビジネスリュックについては、「背中が蒸れて、汗だく」という課題解消が求められます。ビジネスブリーフやビジネストートなどの手持ちをおすすめしたいところですが、それでもビジネスリュックを希望される方には「背中が蒸れにくい機能」を売りにしたビジネスリュックをすすめています。



背中のムレを軽減する二重メッシュ「最高バッグ」スーツスクエア（写真：筆者撮影）

先述のように「素肌に直接触れる」肌着の汗を抑えることができれば、急速な冷風を浴びたとしても、体温が奪われるリスクが軽減されるため、汗そのものを抑える工夫でした。

簡単ではない！速乾機能のワイシャツ選び

一方、定番化している速乾機能のワイシャツ選びは、一筋縄ではいきません。というのも機能という観点から、テロッとしたポリエステル地のものが多く、「襟の重みにボディーが耐えられない」デザインもあるからです。

これでは第一ボタンを開けたとき、胸元のラインが歪んでしまいます。クールビズ姿がだらしなく見える原因ですので、速乾機能のワイシャツを選ぶときは、生地感のハリにこだわってみてください。というのも裾をタックインしないポロシャツならば、さほど首元のたわみは気になりませんが、ワイシャツの場合、半袖であったとしても全体にきちんと感が生まれるため首元の歪みが悪目立ちします。

購入前の対策として、第一ボタンを開き、生地感をチェックしてみてください。ポリエステル100％表示であったとしても、糸の紡ぎ方で生地のハリ感が変わるものです。速乾機能のワイシャツ選びには、機能と印象を両立させる工夫が求められます。ただ天然繊維のワイシャツで起きがちな汗ジミの心配はありません。

汗を吸うことで綿生地は変色し、「汗ジミ」が出やすいという問題がありました。とくにサックスブル―やライトグレーは、脇下や背中の色ムラが発生するため、清潔感を損ねる原因でしたが、ポリエステルなどの化学繊維は、水分を内部に吸わず、表面に拡散する性質を持っているため、濡れても色の変化が少ないのです。

ただし化学繊維は「通気性が良いとは言えず、蒸れやすい」という課題もありますので、やはり速乾機能のある肌着を合わせることでカバーし、快適さと清潔感を両立させるのが現実的な選び方です。

冷房対策カーディガンの生地感にこだわろう

最後に内勤ビジネスマンに重宝される「薄手のカーディガン」についてお伝えします。冷房の効きすぎた部屋では、体温が奪われ、集中力が落ちることもありますが、空調一括管理のオフィスビルも多いため、積極的な温度調整が求められますよね。

このときカーディガンとワイシャツの生地感を合わせてみてください。たとえばツルッとした化学繊維のワイシャツには、ナイロン混紡の光沢あるカーディガンという組み合わせです。白シャツに紺カーディガンといった正解配色なのに、違和感ある場合、その原因は生地感ギャップにあります。ツヤがないカーディガンとツルッとしたワイシャツによる生地の違和感を解消しましょう。

猛暑通勤時代の着こなし正解は、暑さのみならず、急速な温度変化に対応するため、「速乾機能の肌着」を軸に据え、汗を抑えるコーディネートを意識してください。

（森井 良行 ： ビジネスマンのためのスタイリスト）