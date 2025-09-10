

最大手マクニカを筆頭にレスター、加賀電子、リョーサン菱洋の上位4社が買収に意欲的（編集部撮影）

【業界地図で見る】半導体商社業界は大きく3つに分類できる

半導体メーカーから商品を仕入れ、顧客の電機メーカーなどに販売する半導体商社。上場企業だけで20社以上がひしめき合うこの業界に、再編・淘汰の波が本格的に押し寄せている。

7月末には、ルネサス エレクトロニクス系列として知られていた佐鳥電機と、萩原電気ホールディングス（HD）が経営統合することを発表。5月には独立系商社の加賀電子が、三菱電機系列の協栄産業の買収に踏み切った。

わずか2カ月のスパンで起きたこれら2つの案件だけではなく、この数年の間にも、経営統合や大手による同業の買収が相次いでいる。

半導体商社の勢力図

なぜここまで急速に業界再編が進んでいるのか。背景にあるのは、「生き残っていくためには『規模』がこれまで以上に必要になる」という共通認識だ。

商社にとって仕入れ先の半導体メーカーは、この10年で大規模な合従連衡を繰り返してきた。例えば日立製作所・NEC・三菱電機の半導体部門が合流したルネサス。同社は外資メーカーの買収も立て続けに行ってきた。

こうして半導体メーカー側で再編が進んだことで、その商品を顧客に届けるルート（商社）も大きく組み替えられ、商品の販売権（商権）の集約が進んだ。商権を剥奪され、業績が悪化した商社も数多い。規模を拡大し、特定メーカーへの依存度を下げることは急務になっている。

今後の再編の行方を考えるうえでは、業界の勢力図を押さえておきたい。下の図は、乱立する商社の「業界地図」だ。





この図を見ると、業界は大きく3つに分類できることがわかる。独立系、ルネサス系（契約解消済みも含む）と、三菱電機系だ。ここ数年相次いでいる大きな再編には、「特定メーカー系列同士の統合」もしくは「独立系による買収」の2つのパターンがある。

例えば、7月に経営統合を発表した佐鳥電機と萩原電気HDは、どちらもルネサス系列。2024年にリョーサンと菱洋エレクトロの統合によって誕生したリョーサン菱洋HDもその一例だ（参考記事）。

独立系商社による、メーカー系商社の買収も相次いでいる。前述の、加賀電子による協栄産業の買収はその一例。2024年には、業界トップのマクニカHDの子会社であるマクニカが、ルネサス製品の販売権を失い業績が急激に悪化したグローセルを買収した。

新光商事をめぐる思惑

では、次の再編の波はどこにやってくるのか。

候補の1つは、三菱電機系の商社群だ。三菱電機は、多くの商社株を政策保有しているが「基本的に政策保有は継続しない」というスタンス。前述の加賀電子による協栄産業株の買収でも、三菱電機は保有する18％の株を「バルク」で売却している。

多くの業界関係者が注目するのが、2024年にルネサスとの契約を解消した新光商事だ。ところが、新光商事をめぐる株主構成・出資関係はややこしい。

新光商事の資本構成を見ると、さまざまなプレーヤーの思惑が入り乱れていることがわかる。とはいえ、複数のプレーヤーに囲まれた状態なので、いずれ大きな動きにつながる可能性は高そうだ。

この10年で広がった半導体商社の“成長格差”や、レスター傘下入りを希望した企業、新光商事をめぐる出資関係を図解した本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「【徹底図解】なぜ今？半導体商社の再編が急加速…業界2位レスターに｢傘下入りしたい｣と打診した企業は？ファンドも参戦して交錯する思惑」でご覧いただけます。

（石阪 友貴 ： 東洋経済 記者）