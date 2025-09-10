²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡ÈÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¡É¡Ä¡ÖÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î16Æü¤è¤êÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·CM¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ø¥Ï¡¼¥ÈÅö¤¿¤ë¡ÙÊÓ¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¼«¿È¤Î¡È½¬´·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
9·î17Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¡Ê¢¨¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²¬ÅÄ¡£»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¿·CM¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ø±Ê±ó¤Î¥×¥ê¤òÀÀ¤¦¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥»¤ä½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¡ØÉ¡¤ò¿¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄºÇ¶á¤Ç¤¤¿½¬´·¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤ÏÉð½Ñ¤È¤«³ÊÆ®µ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÑÀª¤Ë¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¥·¡¼¥È¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤Ï¤³¤¦¡ÊÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¡Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥Ü¥¯¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÎÏ¤¬Æþ¤ë»ÑÀª¤Ç¡Ä¡ÈÊ¢¤Ç±¿Å¾¡É¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
9·î17Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¡Ê¢¨¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤ÏÉð½Ñ¤È¤«³ÊÆ®µ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÑÀª¤Ë¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¥·¡¼¥È¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤Ï¤³¤¦¡ÊÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¡Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥Ü¥¯¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÎÏ¤¬Æþ¤ë»ÑÀª¤Ç¡Ä¡ÈÊ¢¤Ç±¿Å¾¡É¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£