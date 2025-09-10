44ºÐ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ö50Âå¤ÏÎÁÍý¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥«¥ì¡¼¤ò¸¦µæÃæ
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î16Æü¤è¤êÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·CM¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ø¥Ï¡¼¥ÈÅö¤¿¤ë¡ÙÊÓ¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
9·î17Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¡Ê¢¨¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²¬ÅÄ¡£»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÇ¶áÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö10Ç¯¤¯¤é¤¤Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡ÈÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö50Âå¤ÏÎÁÍý¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¿å¥«¥ì¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿å¥«¥ì¡¼¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¥È¥Þ¥È¤òºÇ½é¤ËÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î¿åÊ¬¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ñºà¤Ïµû¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤ªÆù¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤Î¤¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¸¦µæÃæ¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢Ì©¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤òÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£±ö¸ÕÜ¥¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ø¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ù¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡Ä°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¾å¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
