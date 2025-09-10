今回の新型iPhoneの発表会で、ちょっと気になることがありました。作例写真にフォトグラファーの名前がクレジットされていたんです。

これまでって作例は載っても、こうしたクレジット表記って見かけなかったような…。なんでいまさら？という疑問がむくむく湧いてきつつ、「ちょっとどんな人たちか調べてみよう」となったわけです。

結果、8人のプロフェッショナルに行き当たりました（同姓同名の可能性もあるのですが、作例の雰囲気からも推測しつつ）。

Silvana Trevale @silvanatrevale

image: Apple

image: Apple

ベネズエラ出身、ロンドンとバルセロナを拠点に活動。ドキュメンタリーとファッション写真を融合させた独特なスタイルで注目を集める写真家。彼女の作品は、ラテンアメリカのルーツと女性性をテーマにしたものが多く、『Vogue』などでも作品を発表しています。

Jessica Madavo @jessicamadavo

image: Apple

南アフリカ出身、ロンドンを拠点に活動。ユースカルチャーの次世代人物を選ぶ「Dazed 100」にもノミネートされた新進気鋭のクリエイター。故郷アフリカの「言い表せないエネルギー」を作品に込めているのが印象的。

Keith Oshiro @keithoshiro

image: Apple

image: Apple

ロサンゼルス出身、ニューヨークを拠点に活動。日系アメリカ人のイメージメーカーで、ファッションやポートレートで活動。被写体のアイデンティティを何よりも大切にする姿勢で知られています。ナイキやユニクロなどの大手クライアントとも仕事をしています。

Théo de Gueltzl @theodegueltzl

image: Apple

image: Apple

image: Apple

フランス出身、パリとアルルを拠点に活動。アメリカ大陸を旅した経験を通して、コロンビアが直面する問題に触れ、先住民コミュニティや環境保護をテーマにした作品も多い。エルメスやモンクレールとの仕事でも知られる。

Jason Nocito @jason_nocito_studio

image: Apple

image: Apple

image: Apple

ニューヨーク州ミネオラ出身、ニューヨークを拠点に活動。20年以上のキャリアを持つ写真家。ナイキ、アップル、キヤノンといった大手ブランドから、『Rolling Stone』、『Wired』といった雑誌まで幅広くクライアントを持つ。

Nicholas Alan Cope @nicholasalancope

image: Apple

image: Apple

メリーランド州出身、ニューヨークを拠点に活動。ディオール、イヴ・サンローラン、ルイ・ヴィトン、シャネルといった名だたるファッションブランドをクライアントに持つ。

Sharif Hamza @sharifhaigirisu mza

image: Apple

image: Apple

イギリス出身、ニューヨークとロンドンを拠点に活動。「鮮やかな構図」と「光」と「動き」の革新的な使い方で高い評価を得ている。Apple iPhone 16 Proの発売キャンペーンも手がけました。

Mel Bles @mel.bles

Image:Apple

image: Apple

イギリス出身のフォトグラファー。「ファッションと感情を融合させた動的な作品」というキャッチコピーがぴったりの、ムーブメントとジェスチャーを重視したスタイルが特徴的。ルイ・ヴィトンやカルバン・クラインなど名だたるブランドと仕事をしています。

つまり何が言いたいかというと

こうしてクレジットされたフォトグラファーたちを見ると、活動拠点こそロンドンやニューヨークといった偏りはありそうですが、年代層は広め？

そして作例だけ並べると、風景からポートレート、あるいはスタジオ写真や作品撮りまでバラエティもある。

さらに多様性、アイデンティティ、社会性など、現代的なテーマに取り組むクリエイターの起用も象徴的。単なる「iPhoneってもっと写真に使えます」だけではない深いメッセージも感じられます。

完全に推測ですが、iPhoneのカメラ性能がここまで高くなると、「誰が撮ったか」も重要になってくると言いたかったのかも？ プロが撮った作例だからこそ説得力があるし、そのプロの腕とiPhoneの性能が組み合わさったときの可能性を示したい、みたいな。

まぁ、深読みしすぎかもしれません。でも、作例写真からもクリエイターに敬意を払うというのはとっても大事。ここに日本人フォトグラファーも名を連ねる日が来たら素敵だな、という新しい楽しみも増えました！

Source: Apple