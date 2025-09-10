【MLB】ドジャース3ー1ロッキーズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の爆速打球で投手が動かない

9月8日（日本時間9月9日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“目の覚めるような一撃”に、相手投手が思わず動きを止めた場面が話題となっている。

7回裏・ドジャースの攻撃。この回ドジャースは2死一塁と、勝ち越しの走者を置くと、この場面で打席に立ったのは1番・大谷。この打席で大谷は、どうしても長打は避けたいという思いからなのか、慎重な配球で大谷の打棒を封じにかかる3番手ンヘル・チビリに対し、誘いに乗らずにじっくりと狙い球を待つと、カウント2-1からの4球目、内角低めのボールゾーンへと投じられた145km/hのチェンジアップを一閃。

凄まじい音とともに低い弾道で打ち出された打球は、瞬く間にライト方向へ高速で転がる一打となったが、その際、マウンド上のチビリは、大谷の打球に驚いたのか、投げ終えた姿勢から動きを止め、マウンド上から打球の行方を目で追う姿を披露。その間も打球は転がり続け、その間に一塁走者は一気に三塁へと進み、打った大谷も悠々二塁へ。タイムリーとはならなかったものの、勝ち越しの好機をお膳立てする値千金の一打となった。こうした大谷の目の覚めるような一打と、チビリのリアクションに、ファンからは「もの凄い打球やな」「動かない」「止まったw」「バグってるw」「ピッチャーさすがに可哀想だわw」「そりゃビビる」「無慈悲すぎる」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、試合の方は、大谷によるこの一打が呼び水となる形で、続く2番のムーキー・ベッツにセンターへの2点タイムリーが飛び出し、3-1。そのリードを守りきる形で、ドジャースが見事、逆転勝利を飾ることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）