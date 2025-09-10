¡Úºå¿À¡Û9.19Í½Äê¤Î¥ª¥Þ¥ê¡¼»á¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Ãæ»ß¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÍèÆüÃæ»ß¤ËÈ¼¤¤
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï9Æü¡¢19Æü¤ÎDeNAÀï¤Î»î¹çÁ°¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÍèÆüÃæ»ß¤ËÈ¼¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ø¡£¥ª¥Þ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯¤Ë½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æºå¿À¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤ÈÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤«¤é21ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¡£ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤Î93Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.329¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ÈÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£