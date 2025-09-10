凄まじい破壊力で“驚愕の11−１”。モルドバ圧倒のノルウェーが５戦全勝、怪物ハーランドは５得点【W杯欧州予選】
現地時間９月９日、ワールドカップ欧州予選でグループIの首位ノルウェーがモルドバ代表とのホームゲームに臨んだ。前日にイスラエル代表を５−４で下したイタリア代表に勝点３差と縮められただけに、ここで白星を掴んで再び引き離したいところだ。
そんなプレッシャーをものともせず、ノルウェーは６分にハーランドのアシストからミューレのゴールで先制。続く11分には相手のミスを誘ったミューレのお膳立てから今度はハーランドのシュートで加点し、早々と２−０とした。
その後もウーデゴーのミドルで相手ゴールを強襲するなどモルドバを圧倒したノルウェーは36分、カウンターからハーランドの左足弾で３−０。さらに43分、ハーランドのループ気味のシュートでダメを押せば、前半のアディショナルタイム（45＋１分）にウーデゴーも続き５−０と最初の45分間で勝負を決めた。
なかでも圧倒的な存在感を示したのは、前半だけで難なくハットトリックを決めたハーランド。格の違いをまざまざと見せつけた怪物ストライカーは52分にヘッドで、83分にネットを揺らし、この日一挙５ゴールを挙げた。
その後、オースゴールの４ゴールもあり、凄まじい破壊力を見せたノルウェーは計11ゴール。１失点したものの、驚愕のスコアをマークしている。
モルドバを難なく退けたノルウェーはこれで今予選５連勝（勝点15）。ここまで24得点、３失点と圧倒的な成績で堂々と首位をキープし、２位のイタリアに勝点６差とした。次節の10月11日、ノルウェーはホームでイスラエルと戦う。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
