大相撲の新小結・安青錦（２１）＝安治川＝が９日、東京・江東区の部屋で出稽古に来た幕内・藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝と三番稽古を行い、連続で１０番取って９勝１敗と圧倒した。立ち合いで強烈な突き放しを見せるなど、新境地も披露。年６場所制となった１９５８年以降初土俵で最速（付け出しは除く）となる、所要１２場所で新三役に昇進した新鋭は「１１勝の壁を越えたい」と秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）へ充実の仕上がりを見せた。

安青錦の立ち合いに力強さが増した。先場所敢闘賞の藤ノ川との三番稽古。持ち味の前傾姿勢を保った低い攻めに加え、目立ったのは強烈な突き放しだった。「相手を起こして中に入れるように」。立ち合いから一気に前に出て、そのまま押し切って白星を重ねた。５日の横綱審議委員会による稽古総見以来の関取との稽古で、「体が動いて良かった」とうなずいた。

突き放す立ち合いのお手本は「日馬富士関。安馬時代の」と明かした。安馬は細身ながら低く鋭い立ち合いで活躍した元横綱が、大関昇進まで名乗ったしこ名だ。過去のさまざまな名力士の動画を探しては研究する相撲マニアらしい貪欲さで、取り口の幅を広げた。

藤ノ川の出稽古は、安青錦から夏巡業中に打診したという。「教習所も一緒で、昔から藤ノ川関と稽古するのが好き。思い切り来るから気合が入った稽古ができる。来てくれてすごくありがたい」。８日の時津風一門連合稽古で横綱・豊昇龍（立浪）に４勝７敗と健闘した同世代との手応え十分の１０番に感謝した。藤ノ川も「要塞（ようさい）です。勝てるイメージがわかない。レベルが違いすぎる」と独特の表現で強さを証言した。

新三役の初日は、横綱・大の里（二所ノ関）との対戦が予想されている。先場所２日目での初対戦は、押し出されて完敗したが「初日に当たっても、中日に当たっても勝たないといけない。やることは変わらない」と、雪辱に燃えている。新入幕から３場所連続で１１勝。成長著しい２１歳は「１１勝の壁を超えたい気持ちはある」と決然と言い切った。自己最多の１２勝以上、その先にあるウクライナ出身力士初となる賜杯を見据えた。（林 直史）

◆元横綱・日馬富士の改名前の安馬 ０１年に初場所で当時の安治川部屋から安馬として初土俵。０４年春場所で新十両となり、同九州場所で新入幕。新大関になった０９年初場所から日馬富士に改名した。稽古熱心で同じく軽量だった初代・貴ノ花に憧れ、現役時代の取組をビデオで研究。突き放しからのスピード相撲が持ち味だった。