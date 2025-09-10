¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢»Ë¾å½é£²µåÃÄ¤Ç£´£°¥»¡¼¥Ö¡¡£±£°»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÏµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£´¹Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£¹²ó¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨£´£°¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¾¾»³¡ÊÃæ¡Ë¤Î£³£¹¥»¡¼¥Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÁè¤¤¤ÇºÆ¤ÓÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£´£°¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤Ï£±£±¿Í¤Ç±ä¤Ù£±£¹¿ÍÌÜ¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï£³¿ÍÌÜ¡£¼«¿È¤ÏÃæÆü¤Ç£´£³¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²ÅÙÌÜ¤À¡££´£°¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤òÊ£¿ô²ó¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åê¼ê¤Ï
²ó¿ô¡¡Åê¼ê¡á½êÂ°¤ÈÇ¯ÅÙ
£µ´äÀ¥¿Îµª¡áÃæ£°£µ£°£¶£°£·£°£¹£±£°
£³¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡á¥½£±£µ£±£¶£±£·
£²Æ£Àîµå»ù¡á¿À£°£·£±£±
£²¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡áÃæ£²£´¡¢µð£²£µ
¡¡£´¿ÍÌÜ¡££²µåÃÄ¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£¸·î£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é¤Ï¡¢£±£°»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¡££¹£¸Ç¯Ëê¸¶´²¸Ê¤ÎµåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡££±£°»î¹ç°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£±£±»î¹ç¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÅÙ°Ê¾å¤Ï¾®ÎÓ²í±Ñ¡Ê¥í¡Ë¤Î£µÅÙ¤òÉ®Æ¬¤Ë£·¿ÍÌÜ¡£¤³¤Á¤é¤â£²µåÃÄ¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¡Ê°¤Éô¡¡ÂçÏÂ¡Ë