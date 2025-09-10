¥ª¥é¥¯¥ë¡¢·è»»¼õ¤±»þ´Ö³°¤Ç£±£±¡ó¹â¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌÂ®Êó
¡ÊNY»þ´Ö16:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:09¡Ë»þ´Ö³°
¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¡¡268.74¡Ê+27.23¡¡+11.27%¡Ë
¡¡¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¤¬ÆüËÜ»þ´Ö£µ»þ²á¤®¤Ë£¶－£¸·î·è»»¡ÊÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢»þ´Ö³°¤Ç³ô²Á¤¬ÂçÉý¹â¡££²£¶Ç¯ÅÙÄÌ´ü¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤Ï£·£·¡óÁý¤Î£±£¸£°²¯¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¡¡268.74¡Ê+27.23¡¡+11.27%¡Ë
¡¡¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¤¬ÆüËÜ»þ´Ö£µ»þ²á¤®¤Ë£¶－£¸·î·è»»¡ÊÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢»þ´Ö³°¤Ç³ô²Á¤¬ÂçÉý¹â¡££²£¶Ç¯ÅÙÄÌ´ü¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤Ï£·£·¡óÁý¤Î£±£¸£°²¯¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ