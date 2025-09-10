Â³¿¡¢ÊÆ¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Î²¼Êý½¤Àµ¤â¾å¤²°ìÉþ¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3682.20¡Ê+4.80¡¡+0.13%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â°ìÉþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÎÇ¯¼¡²þÄê¤Ç²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á3682.20¡Ê+4.80¡¡+0.13%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â°ìÉþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÎÇ¯¼¡²þÄê¤Ç²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS