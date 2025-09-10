俳優の佐々木蔵之介が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）にゲスト出演！ 「ほぼ２ヵ月住んでいた」というルーマニアを案内する中で、ただならぬ視線を感じ……!? 「いつも見られている感じがすんねん」という、その正体とは!?

『朝だ！生です旅サラダ』出演5回目の佐々木蔵之介は、ウェーブがかかった長めのヘアスタイルと、うっすら生やした口元とアゴのヒゲで、大人の魅力満点。X上は、「佐々木蔵之介マジでイケオジすぎるな」「髪伸び無精ヒゲ佐々木蔵之介バチイケすぎ」「いくつになってもすごい色気」「完全に油断していた……佐々木蔵之介かっこいい……」といった声で沸いた。

佐々木がルーマニアに長期滞在していた理由は、演劇の街・シビウで開催されたシビウ国際演劇祭の舞台に出演するためだ。開催期間中の10日間には、800演目以上のパフォーマンスが屋内外問わず行われ、佐々木は「たくさん刺激をもらいました！」とのこと。

シビウの街にやってきた佐々木は、「視線をすごく感じるんですよ、シビウの街を歩いていると」「いつも見られている感じがすんねん」と突然キョロキョロ、ソワソワ……。「あっち！」と佐々木が指差した先には、彼をじっとり見つめる怪しい目がいっぱい！

無数の“目”に見つめられながら、佐々木は宿泊先へ。彼が泊まったのは、1570年に造られた建物の内部を改装して2023年にオープンした、人気アパートメントホテルだ。歴史を大切にした造りに、京都生まれの佐々木はニッコリ。「すっごいお部屋じゃないですかここは～！」とルンルン気分でカーテンを開けると、またもやあの“目”が視界に飛び込んできたため、「あっ見られている！」とすぐさま閉めて苦笑した。

“目”の正体は、シビウの家々の屋根についている窓、通称「シビウの目」。屋根裏へ風を通すために造られたものだ。実は昔は、街に迷い込んだ不審者を隠れて監視する、まさに目としての役割も担っていたのだとか。

なお、古くからの伝統と文化を大切にするルーマニアを佐々木が旅したVTRは、9月6日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。佐々木は、この旅でシビウだけでなく、吸血鬼ドラキュラ誕生の地・シギショアラの観光スポットやご当地名物グルメも紹介した。

さらに佐々木は、シビウ国際演劇祭の公演日の舞台裏映像も特別に公開。舞台にかける熱い思いを明かして、スタジオ一同やファンの心を打った。

