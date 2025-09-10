フジテレビ系水10ドラマ枠にて放送中の藤木直人主演ドラマ『最後の鑑定人』の第10話と最終話にゲスト出演する袴田吉彦の場面写真が公開された。

本作は、かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンスミステリー。岩井圭也の同名小説を原作に、『ザ・クイズショウ』（日本テレビ系）の及川拓郎、『白暮のクロニクル』（WOWOW）の山崎太基、『問題物件』（フジテレビ系）の北浦勝大、『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）の青塚美穂が脚本を手がける。

袴田が演じる原田俊吾は、土門（藤木直人）と尾藤（松雪泰子）の大学時代の同期。現在は企業のITセキュリティを担当するITのスペシャリストだ。火災に巻き込まれた尾藤を心配して見舞いにやってくるが、火災の影響で記憶を失った尾藤に対して「いいよ気にしなくて。思い出してほしくないこともあるし」と意味深な言葉をかける。

『オクラ～迷宮入り事件捜査～』（2024年／フジテレビ系）では事件のキーパーソンを演じた袴田。今クールのフジ制作連続ドラマには、今作のほか『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（2025年／フジテレビ系）にも出演した。

公開された場面写真では、全身黒色の服で身を包んだ原田（袴田吉彦）の姿や、パーカーのフードで顔が隠されている姿などが捉えられている。

■袴田吉彦（原田俊吾役）コメント・役柄について普段の生活では決して使わないようなセリフがあり、今ドキの役だなと思いながら演じました。新鮮な気持ちでしたね。年齢が1つ上の藤木さん松雪さんとは久しぶりの共演だったこともあって、すぐ撮影現場の雰囲気に入り込む事ができました。

・『最後の鑑定人』の見どころ台本を受け取って最終話まで読んでいくうちに、自分も騙されたような感覚になっていきました。緊迫感がダイレクトに伝わり結末がすぐにでも知りたくなるような展開に…私が演じるキーパーソン原田にも注目しながら是非ご覧下さい！（文＝リアルサウンド編集部）