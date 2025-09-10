¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ùº£ÅÄÈþºù¡á¤Î¤Ö¤Ë½É¤ë¡È¶¯¸Ç¤Ê¼çÂÎÀ¡É¡¡ÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»É×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè24½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¡£¤½¤¦¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¡Èº£ÅÄÈþºù¡á¤Î¤Ö¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î3·îËö¤Î¤³¤È¡£²º¤ä¤«¤Ç¤ª¿Í¹¥¤·¤ÊÉ×¤ÎÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¥Ï¥Á¥¥ó¡Ê¡áÃË¾¡¤ê¤Ê½÷À¤Î¤³¤È¡Ë¤ª¤Î¤Ö¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç´¶¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î²÷³è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¼þ°Ï¤Î¼Ô¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¸µµ¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£±é¤¸¤ëº£ÅÄ¤ÎÀ¼²»¤ÈÉ½¾ð¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¡¢Áê¼êÌò¤ÎËÌÂ¼¤Î¹µ¤¨¤á¤Ê±éµ»¤È¹¥ÂÐ¾È¤Ç¤¢¤ë¡£º£ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤¢¤ÎËÌÂ¼¤Î±éµ»¤ÏºÝÎ©¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¤Î¤Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤âµ¿¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¡ÈÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹É×¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÂåÅª¤Ê¤â¤Î¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ê2023Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¹¥º»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿ー¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¶ËÅª¤À¡£¤Î¤Ö¤Ï¡È»Ù¤¨¤ëºÊ¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«――¡£
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2023Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤ÇÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î±é¤¸¤¿¼÷·Ã»Ò¤ä¡¢¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¡Ê2020Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤ÇÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬±é¤¸¤¿²»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¡Ê2018Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬±é¤¸¤¿Ê¡»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ï½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ËÊÂ¤ó¤À3Ì¾¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æî²¿Ê¤¹¤ëÉ×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·É×¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬É×¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Î¤Ö¤âÆ±¤¸¡£¿ó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¤Ï¤¤¤«¤ó¡Ê¡á¼åµ¤¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡Ë¡ª¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿ó¤Ï°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÊª¸ì¤Î¹½Â¤Åª¤Ë¤ä¤Ï¤ê¿ó¤Î¤Û¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Î¤Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤â¡¢¡Èº£ÅÄÈþºù¡á¤Î¤Ö¡É¤À¤«¤é¤³¤½À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡Ê2021Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ì¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¤³¤È¡£¤Î¤ÖÌò¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Ï¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌçÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¼Ô¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¼çÌò¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Çº£ÅÄ¤Ï¤Î¤ÖÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¤¤¤Þ²Â¶¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¹ÅÆð¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿º£ÅÄ¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈà½÷¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¡Ö¥Ï¥Á¥¥ó¤ª¤Î¤Ö¡×¤¬º£ÅÄ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Î¤Ö¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¡£Èà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡È»Ù¤¨¤ëºÊ¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«――¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥¥ó¤ª¤Î¤Ö¡×¤ÎÂ¸ºß¤¢¤ê¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¡£¿ó¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ó¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Èº£ÅÄÈþºù¡á¤Î¤Ö¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£º£ÅÄ¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤¬¤³¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡áÀÞÅÄÐÒ½Ù¡Ë