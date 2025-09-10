STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

Àè·î¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿JR½¡Ã«Àþ¤ÎËÚ±äーÃÕÆâ´Ö¤¬ºòÌë¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÎÓµ­¼Ô¡Ë¡ÖÉüµì¹©»ö¤¬´°Î»¤·½¡Ã«Àþ¤¬±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡×

JR½¡Ã«Àþ¤Ï¡¢Àè·î26Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬¤Ç¤ÆËÚ±ä―ÃÕÆâ´Ö¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤­¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀþÏ©¤ÎÉüµì¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤­¤Î¤¦Ìë¤ÏÆÃµÞÎó¼Ö1ÊØ¤Î¤ß±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êºë¶Ì¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦¤«¤é½¡Ã«Àþ¤Ë¾è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½¡Ã«Àþ¤Ï¤­¤ç¤¦¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£