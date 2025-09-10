◇セ・リーグ 巨人6−4広島（2025年9月9日 東京D）

体勢は崩された。それでも、確かな手応えがあった。初回。2―1と勝ち越してなおも1死満塁。巨人・リチャードが衝撃の一発で勝利を呼んだ。床田の137キロツーシームに泳がされながらも、打球は左翼席へ一直線。大歓声を浴びながらダイヤモンドを一周した。

「みんながつないで“うわー”って思いながら。でも絶対に打つと思って入りました」

結果的に、2番・キャベッジの中越え二塁打から一気の7連打での逆転劇だった。昨年6月4日ロッテ戦の3回にマークした9連打以来の7連打。23年8月13日のDeNA戦以来の初回6得点で3連勝とした。

リチャードは人知れず悩みと戦っている。試合中は常に声を出し、投手が失点したら真っ先に駆け寄る。ムードメーカー的な存在だが、その心は実はナイーブだった。近頃は朝目覚めると「相手の先発ピッチャーが浮かんできて…。うわ、また今日も試合なのかって」。この日も前回8月26日に2三振を喫した床田の顔が頭から離れなかった。苦手意識を払拭しようと「1打席目だけに集中」と言い聞かせて球場入り。直球を待ちながらも変化球を強くはじき返すため、いつもより重いバットを手にした1打席目に最高の結果を残した。

8月24日のDeNA戦では左翼後方の「太田胃散」の看板に直撃する飛距離146メートル弾を放ち賞金100万円を獲得。太田胃散からの贈呈式が行われた直後の試合で再びファンを沸かせ「気持ちで打ちました」と誇らしげだ。

これで8月26日以来14日ぶりの勝率5割に復帰。50年からの2リーグ制以降史上初の屈辱となる2位以下が全て借金はご免だ。「（阪神の）強さは認めざるを得ないけど、短期決戦できるチャンスをつかみにいかないといけない」と阿部監督。勝率5割までノルマは残り16試合で8勝。その先に日本一へとつながる戦いが待っている。（村井 樹）

▼巨人・中山（初回に5連打目となる決勝の右前適時打）先輩方がつないでくださったチャンスだったので、初球からどんどん打とうと決めて打席に立ちました。