²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÂçÀµÀ½Ìô¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ö¤ª¤Ê¤«¤Î»éËÃ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä±¿Æ°¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°¦Ç·½õ¤Ï¡ÖºÊ¤È²Ã°µ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥Æ£¸¶µª¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£´Å¤¤¤â¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¡Ö»þ¡¹¡¢Èè¤ì¤¿»þ¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ºÊ¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÊ¤â¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£