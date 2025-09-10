グラビアアイドルの三田悠貴（27）が9日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。撮影時の水着姿を投稿した。

「岐阜の川ってどえらい綺麗なんやお」と故郷岐阜県の川とみられる場所でオレンジ色のフリフリ付きビキニショットを公開。別の投稿では「このバンドゥ衣装のBIG生写真は迫力あるよね」と白いチューブトップのビキニ姿もアップした。

また、ロケ後に「絶対行こうって決めてた」ラーメン店を訪れたり、ハワイでの撮影やオフショットなども写真や動画で披露した。

ファンやフォロワーからも「サービスショット」「ナイス バスト」「ぷるんぷるん」「めっちゃセクシー」「美しいおへそ」「色っぽい18禁」「いつかは女優デビューですかね」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。