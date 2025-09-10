½®ÌÚ°ìÉ×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î£±¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¶¶¹¬É×¤µ¤óÄÌÌë¤ÇÈá¤·¤ßÌÀ¤«¤¹
4Æü¤ËÇÙ±ê¤Ç»àµî¤·¤¿²Î¼ê¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯82¡¢ËÜÌ¾¡¦¶¶¹¬ÃË¡Ë¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¾®ÀÐÀî¤Ë¤¢¤ë¶¶¤ÎÊîÄó¡Ê¤Ü¤À¤¤¡Ë»û¤ÎÑ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤È¸æ»°²È¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿½®ÌÚ°ìÉ×¡Ê80¡Ë¤¬»²Îó¤·¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î1¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¤Ä¤é¤¤¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³Æ³¦¤«¤éÌó700¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£²üÌ¾¤Ï¡Ö´¿´î±¡Æ³ì¥¹¬±¿µï»Î¡×¡Ê¤«¤ó¤¤¤¤ó¤É¤¦¤è¤³¤¦¤¦¤ó¤³¤¸¡Ë¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï10ÆüÀµ¸á¤«¤éÆ±±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÆÉ·Ð¤¬ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿¸á¸å6»þÈ¾²á¤®¡¢½®ÌÚ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£µÄ¢½ê¤ÇÃúÇ«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢ËÜÆ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£É½¾ð¤ÏØÞØ¬¡Ê¤·¤ç¤¦¤¹¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
60Ç¯¤Ë¶¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½®ÌÚ¤Ï3Ç¯¸å¤Ë¡Ö¹â¹»3Ç¯À¸¡×¤Ç¡¢Íâ64Ç¯¤ËÀ¾¶¿¤µ¤ó¤¬¡Ö·¯¤À¤±¤ò¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£²ÎÍØ³¦ÂçÁ´À¹¤Î60Ç¯Âå¡£3¿Í¤Ç¸æ»°²È¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¾¶¿¤µ¤ó¤¬22Ç¯2·î20Æü¤Ë¡¢75ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÄ¹·»¡É¤Î¶¶¤µ¤ó¤âÀÂ¤Ã¤¿¡£¸æ»°²È¤Ç»Ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¶¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î1¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¡ÖÀ¼¤òÄË¤á¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¼ê¶¶¹¬É×¤ò²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·èÃÇ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤½¤Î¸å¡¢°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²Î¼ê¤¬²Î¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»à¤ó¤Ç¤âÌµÍý¡£ËÜÇ½¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤é¡Ê²Î¼êÃç´Ö¡Ë¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿´Ãæ¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£
¸æ»°²È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¡£¸ÔÎ¹¤Î¶¶¤µ¤ó¡¢³Ø±à¤â¤Î¤Î½®ÌÚ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹·Ï¤ÎÀ¾¶¿¤µ¤ó¤È¤¦¤Þ¤¯¤¹¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¾è¸ú²Ì¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸æ»°²È¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤¯¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¤·¤¯¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¡Ê´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê²Î¼ê¤Î¡ËÃ¯¤â¤¬Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¡Ö¹¾Íü»Ò¡×¡ÖÌ¸É¹¡×¡Ö¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö»ÒÏ¢¤ìÏµ¡×¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¶¶¤µ¤ó¡£½®ÌÚ¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤¢¤ë²Î¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¡¢²Î¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¦Êý¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¸æ»°²È¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ±À¤Âå°Õ¼±¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£½®ÌÚ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¶¶¤µ¤ó¤äÀ¾¶¿¤µ¤ó¤¬ÂåÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡¢ÌÁÍ§¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤µ¡¢ÌµÇ°¤µ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Úºû¿¹Ê¸É§¡Û
¡û¡ÄÁòµ·°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤ÈÊÝ²ÊÍÎ¤¡Ê63¡Ë¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬ºÐ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ÒÄ¹Íê¤à¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¿´³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¾ï¤Ë·É¸ì¡£¡Ø´¶¼Õ¡Ù¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÊÝ²Ê¤Ï¡ÖËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¢§¼ç¤Ê»²Îó¼Ô¡¡½®ÌÚ°ìÉ×¡¢»°ÅÄÌÀ¡¢È·»³Í³µªÉ×¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢ÅÄÀî¼÷Èþ¡¢À¸°ð¹¸»Ò¡¢¶ÓÌîÃ¶¡¢»°Âô¤¢¤±¤ß¡¢»³Åì¾¼»Ò¡¢ÅÄÊÕÌ÷Íº¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë