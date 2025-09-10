¶¦Æ¯¤É×ÉØ¡£ºÊ¤¬Çã¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ªÁíºÚ¤Ë¡ÖÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿É×¤ËºÊ¤Ï¡Ä
¢¡Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥»¥ì¥ÖÀì¶È¼çÉØ¤Î°¦Íü¤È¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ê¤«¤È¤ÎÃç¤¬µÞÂ®¤Ë½Ì¤Þ¤ë°ìÊý¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Í³Î¤»Ò¤Ë¤â¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡Ä¡£
▶Á°²ó¡§37ºÐÀì¶È¼çÉØ¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ÆÌëÍ·¤Ó¤Ø¡£21»þ¤ÎËãÉÛ½½ÈÖ¤Ç¸«¤¿¡È¤¢¤ë¿¿¼Â¡É¤È¤Ï
¤Û¤í¶ì¤¤Í¶ÏÇ¡§Í³Î¤»Ò¡Ê38ºÐ¡ËÂç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³
·îÍË¤ÎÄ«¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤¬½Å¤¤¡£
ÅÚÆü¤ò²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê´Å¤¨¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþºù¤òÍ¼Êý¤Þ¤ÇÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢º£Æü¤ª¤à¤«¤¨¡¢¤Ï¤ä¤¤¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£º£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤è¡ª¡×
Ä«¤ÎÁ÷¤ê¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬Ë¬¤ì¤¿1ºÐ¤Î¸åÈ¾¤«¤é2ºÐ¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¡¢¤È²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï³ä¤È¤¹¤ó¤Ê¤êÊÝ°é±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤±¤ì¤É¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤ÎÈþºù¤Î¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡½ ¤É¤¦¤«¡¢º£Æü¤ÏÄê»þ¤Ç¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤¦µ§¤ê¤Ê¤¬¤é¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë°¦Íü¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸«¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤¹¤°¤ËÁ÷¿®¼è¤ê¾Ã¤·¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ó¡©¡×
¸íÁ÷¿®¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢²¿¤«¸À¤¤¤«¤±¤Æ¤ä¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ä«¤ÎÍÛ¼Í¤·¤ÎÃæ¤ÇÌ¯¤Ê¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ±¤¸¹þ¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÃÏ²¼Å´¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
½Ð¶Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢»×¹Í¤Ï´°Á´¤Ë»Å»ö¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆþ¤ë¤È¤¹¤°¡¢Éô½ðÆâ¤ÎÄ«²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢30¡Á40Âå¤Î½÷À¸þ¤±°åÎÅ¡¦¤¬¤óÊÝ¸±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä¡¢´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÈÎÇäÀïÎ¬¤ÎÀß·×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¡¢¸á¸å¥¤¥Á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²ñµÄ¼¼C²¡¤µ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê1»þ¤ËÍè¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅÓ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÇÚ¡£»ä¤Ï·Ú¤¯ð÷¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ëº£Æü¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÅÙÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
»ä¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâÍÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç´Ø·¸Éô½ð¤Ø»ñÎÁ¤ÎÄÉ²Ã¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡Ö½µ¼¡¤Î¶¥¹ç¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡×¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤¬ºòÆüÈ¯É½¤·¤¿¿·¥×¥é¥ó¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½¹þ»þ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÄó½Ð¤ò¾ÊÎ¬¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Î·ò¹¯´ÉÍý¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¡Ä¡×
»×¤ï¤ºÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤À¡£
¡Ö¡ÄÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤¡¡×»×¤ï¤º¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ä¤à¤é¡£¤è¤·¤à¤é¡¢Èý´Ö¡×¤È¸å¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ¥â¥Ë¥¿¡¼¤«¤é´é¤òÎ¥¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¢À®À¥¤µ¤ó¡£¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¥ï´ó¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×
»ä¤¬Èý´Ö¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¤È¡¢À®À¥¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éð÷¤¤¤¿¡£
À®À¥ ³Ø¡£»ä¤Î1¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë»ä¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¤è¡£¸åÇÚ¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¤Î¤â²¶¤é¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¤Ê¡×
»ä¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¤ÈÀ®À¥¤Ï¡Ö¥³¥ì¤¢¤²¤ë¡×¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ò»ä¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
À®À¥¤Ï¡¢³Î¤«5Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¼ÒÆâ·ëº§¤ò¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤ÏÅö»þÈþ½÷¤¹¤®¤ë¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþ½÷¤¬¤¹¤°¤ËÂà¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®À¥¤Ï¿Í»öÉô¤«¤é·ë¹½¤Ê·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¼ÒÆâ¤Î¥Û¥Ã¥È¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±½¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À®À¥¤â½÷À¼Ò°÷¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡½ ¤Þ¤¡¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤â¼è¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë»ëÀþ¤òÌá¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¸á¸å¥¤¥Á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ï»þ·×¤ÈPC²èÌÌ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ÆüÃæ¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¡£¸åÇÚ¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤â»Å»ö¤¬»³ÀÑ¤ß¤ÇÍê¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡Ä¡×
Äê»þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
º£Ä«¤ÎÈþºù¤Î´é¤¬¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþºù¡£º£Æü¤ÏÁá¤¯¹Ô¤¯¤ÈÌóÂ«¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ØÍ³Î¤»Ò¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Èþºù¤Î¤ª·Þ¤¨¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¡©¡Ù
»ä¤Ïµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢É×¤Î²í»Ë¤ËLINE¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ø²í»Ë¡§¤¨¡Áº£Æü¡¢°û¤ß²ñ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£Èþºù¤â¥Þ¥Þ¤¬¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬´î¤Ö¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
¤½¤ÎÊÖ¿®¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¸ÝËì¤¬¥¡¼¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢»×¤ï¤º¥¹¥Þ¥Û¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿»Ø¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£
Èþºù¤¬»ä¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬Èþºù¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤è¡Ä¤ÈÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢¡ØÍè½µ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡£¤ª´ê¤¤¡Ù¤ÈÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¡¢²í»Ë¤«¤éÎ»¾µ¤ÎÊÖ»ö¤¬Íè¤ë¡£
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¤½¤Î¸å¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÉüµì¤·¡¢»ä¤Ï19»þ¤¹¤®¤Ë²ñ¼Ò¤ò½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í¼ÈÓ¤Î¤³¤È¤ò²í»Ë¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡£
Èþºù¤¬¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¤À¡£ÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¶î¤±Â¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë´ó¤ê¡¢Å¬Åö¤ËÁíºÚ¤òÇã¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢²í»Ë¤ÈÈþºù¤ÏÁÇÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¡Ä¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤À¡£Èþºù¡¢ÅâÍÈ¤²¿©¤Ù¤ë¤è¤Í¡©¤¹¤°²¹¤á¤ë¤Í¡×
Èþºù¤ËÊ¹¤¯¤¬¡¢Ì¼¤Ï´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤ÅâÍÈ¤²¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ³Î¤»Ò¡¢¤³¤ì»À²½¤·¤¿Ìý¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¤è¡£ÂÎ¤Ë°¤¤¤·¡£¤ä¤á¤È¤¤Ê¡×¤È²í»Ë¤âÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÁÇÌÍ¤òè§¤Ç»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Èþºù¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤à¡£
¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿½Ö´Ö¡¢À¼¤ò»¦¤·¤Æµã¤¤¤¿¡£²í»Ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È¡¢²ù¤·¤µ¡¢¾ð¤±¤Ê¤µ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡
21»þ¡£
Èþºù¤¬¿²¤¿¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÀ®À¥¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØÀ®À¥³Ø¡§º£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù
¤½¤Î°ì¸À¤Ëµß¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Î¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡ØÍ³Î¤»Ò¡§¥Á¥ç¥³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅüÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡Ù
¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë´ûÆÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ØÀ®À¥³Ø¡§¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÂ¤ê¤Æ¤ë¡©¥ï¥¤¥ó°û¤á¤ë¤Ã¤±¡Ù
¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¡¢½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¡£¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ç²ñ¼Ò¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ç¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©Í³Î¤»Ò¤Î²ñ¼Ò¡¢¤Û¤ó¤È¥¯¥½¤À¤Ê¡£²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡£ÊÌ¤ËÈþºù¤¬¿²¤Æ¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¡×
»ä¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤Îé¤ò¸À¤¦¡£
É×¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦µ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Î¤âÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Ë¸Â¤ë¡£
Ã¯¤«¤È°û¤ó¤Çµ¤Ê¬¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¬À®À¥¤À¤«¤é¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤ËÌõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¾®¤µ¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ê¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢À®À¥¤¬¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤ËÍè¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®À¥¤ÈÆ±¤¸¥í¡¼¥Ì¤Î¥·¥é¡¼¤ò¥°¥é¥¹¤ÇÃíÊ¸¤·¡¢°ì¸ý´Þ¤à¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤À¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²Ì¼Â¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¹¢¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©º£Æü¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤¨¡Ä¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×
Èù¾Ð¤àÀ®À¥¤ÎÌÜ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÍ¥¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç°û¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Ê¹¤¤¤¿¡©²¶¤ÎÎ¥º§¤Î¤³¤È¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡×
¡Ö±ü¤µ¤ó¼ã¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡©¤·¤«¤âÈþ¿Í¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤¤¤¤ÃË¤ò¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤µ¡£»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¹ç°Õ¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë²£´é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÎÔ¤·¤½¤¦¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ®À¥¤è¤ê¤â¥¤¥±¤Æ¤Æ¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½ ¤Ç¤â¡¢·ëº§¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¡ÖµÈÂ¼¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿»ä¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¸íËâ²½¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Á¥ç¥³¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡Ä¤Þ¤º¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀ®À¥¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£Æü¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤«¤é¤¯¤ë¶ÛÄ¥¤ò¡¢»ä¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥ï¥¤¥ó¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¿ì¤¤¤È¡¢¡ÖÊì¡×¤Ç¤â¡ÖºÊ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤Î»ä¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ°¤Ê1Æü¤ò¡¢À®À¥¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²òÊü´¶¤«¤é¤«¡¢»ä¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÇÕ¤À¤±°û¤ß¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÀ®À¥¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
