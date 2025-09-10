¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É²¬ÅÄ½Ú°ì¾È¤ì¤ë¡¢·ëº§¼°¾ì¤ÇCM»£±Æ¡Ö¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·CM¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡Ø¥Ï¡¼¥ÈÅö¤¿¤ë¡ÙÊÓ¡×¤Ë½Ð±é¡£9·î16Æü¤è¤êÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
9·î17Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¡Ê¢¨¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¿·CM¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢¡È¥×¥ê¥×¥ê¡á¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄ¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥Ê¥²2¶¯»þÂå¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ò±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á»£±Æ¸½¾ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë·ëº§¼°¾ì¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¡¢¡È²¦¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Ç¯¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤ë¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¾õ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¡ª ¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¡È¿©¤Ù¥«¥Ã¥È¡É¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥Ñ¥¯¥ê¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¸ý¤Ë±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±ö¸ÕÜ¥¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡ª¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢²¬ÅÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê´ò¤·¤µËþÅÀ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÛ»ö¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Á°ºî¤Ç¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êºÎÍÑ¡£ÍÙ¤ëµ¡²ñ¤ÏÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×CMÂè1ÃÆ¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ç¤Ï¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬Â©¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¤³¤³¤Ç¤â¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡ÉÌò¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¡¼¥É¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥×¥ê¡¼¡Ê¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÉñÆ§²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
9·î17Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È½Ð¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¡Ê¢¨¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ò±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á»£±Æ¸½¾ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë·ëº§¼°¾ì¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¡¢¡È²¦¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Ç¯¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤ë¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¾õ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¡ª ¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¡È¿©¤Ù¥«¥Ã¥È¡É¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥Ñ¥¯¥ê¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¸ý¤Ë±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±ö¸ÕÜ¥¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡ª¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢²¬ÅÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê´ò¤·¤µËþÅÀ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÛ»ö¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Á°ºî¤Ç¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êºÎÍÑ¡£ÍÙ¤ëµ¡²ñ¤ÏÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¥¨¥Ó¥×¥ê¥ª¡×CMÂè1ÃÆ¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ç¤Ï¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡É¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬Â©¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¤³¤³¤Ç¤â¡È¥¨¥Ó¥×¥ê²¦¡ÉÌò¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¡¼¥É¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥×¥ê¡¼¡Ê¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÉñÆ§²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£