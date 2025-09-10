「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

２年ぶり７度目のリーグ制覇から翌戦となった阪神は、ＤｅＮＡに今季６度目の完封負け。その中で、近本光司外野手（３０）がリーグ最多安打をキープする２安打に加え、三回の第２打席からは登場曲を嵐の「感謝カンゲキ雨嵐」に変更するなど、感謝の思いを表現。４万２６４０人のファンに向けた、御礼の夜となった。

ファンへの感謝を伝える方法はプレーだけではない。リーグ優勝後迎えた初めての試合。近本が２打席目を迎えるといつもと違う曲が響いた。Ｓｍｉｌｅ ａｇａｉｎ うれしいよ 言わないけど はじめての 深い いとおしさは嵐−。近本らしい計らいに、甲子園の虎党が、そして全国の虎党が胸を打たれた。

「優勝したら（登場曲を）変えようというのは思っていたので」

実は２年前の優勝後にも登場曲を変えようと考えていた。しかし翌日からはマツダスタジアムでの試合だったということもあり、タイミングを逃していた。「今回はしっかりしようと思って」。２年ぶりにまた優勝できたのは、いつも変わらず声援を送り続けてきてくれたファンのおかげ。そんな感謝の思いを今年はちゃんと伝えたかった。 選んだのは、コンサートツアーをもって来年５月いっぱいに活動を休止する嵐の「感謝カンゲキ雨嵐」だ。「嵐も来年のライブで最後になるので。ライブの最後の曲があの曲なので、そういった意味で、優勝を決めた後のところはまた違うものでもいいかなと思って変えました」。嵐のコンサートでも、ファンへの感謝を込めて最後によく歌われる曲にメッセージを込めた。

もちろんバットにも思いを乗せた。初回先頭ではケイの初球・１５０キロ直球を左前へ。チームが苦戦している左腕に「初球からいかないといけないピッチャーだなと思ったので」と思い切った結果だった。この日は優勝当日と同じスタメン。藤川監督は「みんな選手は自分の技術を上げるために日々戦っていますから、疲れました、という選手がいればそうしますけれど、そういうふうには感じないので、試合に出たい、打席に立ちたい、登板したい選手たちが集まってるということですね」と説明した。

近本も最多安打のタイトルがかかっている中で出場。九回にも投手強襲の内野安打をマークし、リーグトップを走り続けている。さらに盗塁数でも１位に君臨している。「しっかりポストシーズンに向けて、コンディションと調子をしっかり合わせられたらいいかなと思います」。残り１６試合。最後までファンを笑顔にさせるプレーを見せていく。