ËüÇîÍ£°ì¤Î¸Ä¿ÍÅ¹Ž¢¼Ú¶â1500Ëü¢ª·î¾¦2700ËüŽ£¤Î¾×·â
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÍÈ¤²¾ì¤ËÎ©¤Ä¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ Ìî¸ýÅµÏ¯¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¡×ÆÈ¼«¤ÎÄã²¹Ä´ÍýË¡¤ÇÍÈ¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÍ£°ì¤Î¡È¸Ä¿ÍÅ¹¡É¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¡¢·î¾¦2700Ëü±ß¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤¬3Ç¯Á°¤Þ¤Ç1500Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¡Ö²ÈÂ²3¿ÍÁ´°÷¤¬Ìµ¿¦¡×¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎËüÇî¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×²è¤ò¿Ê¤á¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤«¡£Éü³è·à¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
ËüÇî¤Ë¡Ö¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¡×ÎÁÍý¿Í
2025Ç¯²Æ¤ÎË¿Æü¡¢Ä«6»þ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î°ì³Ñ¤Ç¡ÖÌÜ³Ð¤á¤¿¡×ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡£¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥ÕÌî¸ýÅµÏ¯¤µ¤ó¤À¡£2025Ç¯4·î13Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë¤¹¤ëÁ°¤«¤é²È¤Ëµ¢¤é¤º¡¢Å¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¿²µ¯¤¡£Ä«6»þÈ¾¤«¤é¿¼Ìë12»þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ã¤×¤ê¡È¤È¤ó¤«¤ÄÄÒ¤±¡É¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¡¢ËüÇî¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤½¤¦¾Ð¤¦Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤¿¤ÓÅ¹¤¬³«¤¯¤È¡¢ºàÎÁ¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤¤¯°Ê³°¡¢Ìó90¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Î¡ÖÍÈ¤²¾ìÁ°¡×¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë ¡ÈÁ´½¸Ãæ¡É¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï°ì½Ö¤âÌý¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÈ¤²¤ë²»¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢´¹µ¤Àð¤Î²»¤ÏºÇ¾®¤Ë¤·¤Æ¡¢BGM¤â¤«¤±¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
Èà¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¿©¤ÙÊâ¤¡¢¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ£¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Öµæ¶Ë¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤Ê¤Î¤À¡£Á´¹ñ60¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌÃÊÁÆÚ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿ÌÃÊÁÆÚ10¼ï¤ò¡¢¡Ö°ìÌÃÊÁ¡¦°ì´Ó¤º¤Ä¡¢¥³¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡×Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¤êÊý¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¤È¤ó¤«¤Ä¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ë¡£
»È¤¦ÆÚ¤ÎÌÃÊÁ¤äÉô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»é¤ÎÍ»ÅÀ¡¢¶ÚÁ¡°Ý¤ÎÌ©ÅÙ¡¢ÊÝ¿åÎ¨¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê³ú¤ß±þ¤¨¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆù½Á¤Î½ÐÊý¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤Þ¤Ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£½ÏÀ®ÊýË¡¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¤ä¥Ñ¥óÊ´¤ÎÉÕ¤±Êý¡¢ÍÈ¤²»þ´Ö¤âÊÑ¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤â¡¢ËèÄ«ºÇÄã2»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£
ÍÈ¤²¤ë²¹ÅÙ¤â½ÅÍ×¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Ç¤Ï170¡Á180ÅÙ¤Î¹â²¹¤Ç3¡Á5Ê¬ÍÈ¤²¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¼êË¡¤È¡¢¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä80Ç¯¤ÎÎò»Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿Ä´ÍýË¡¤ò±þÍÑ¤·¡¢¡Ö150ÅÙ¥Ô¡¼¥¯¤ÎÄã²¹Ä´ÍýË¡¡×¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
°á¤Ï¡¢Íñ±Õ¤ò¶ËÎÏÇö¤¯ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Ã¤×¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÁØ¡×¤Ë¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÍÈ¤²¤¿¤È¤¤Ë¿åÊ¬¤¬»¶¤Ã¤ÆË¢¤ÎËì¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ¤â°á¤¬Ì©Ãå¤·Â³¤±¡¢ÌÃÊÁÆÚ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¹á¤ê¤äÌ£¡¢Æù½Á¤òÆ¨¤µ¤º¤È¤É¤á¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
Äã²¹¤Ç10¡Á30Ê¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇ®¤ò²Ã¤¨¤ÆÆù¤ÎÃæ¿´²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î150ÅÙ¤Ç°á¤ò¥«¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤ëÊýË¡¤À¡£¤³¤ì¤À¤È¡¢Æù¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¡£²Ð¤âÄÌ¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÍÈ¤¬¤Ã¤¿Æù¤ÎÃÇÌÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºù¿§¤À¡£
¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄã²¹Ä´Íý¤È¥«¥Ã¥È¤ÇÌÃÊÁÆÚ¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÀå¤¬¡ÖÆù¤Î¸ÄÀ¡×¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£µû¤â¤À¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï²Ð¤òÄÌ¤·¤¿¾õÂÖ¤è¤ê¡¢À¸¤Ë¶á¤¤¤Û¤¦¤¬É÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£¤È¤ó¤«¤Ä¤âÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬1¤Ä1¤Ä¤ÎÌÃÊÁÆÚ¤Î°ã¤¤¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢²Ð¤òÄÌ¤¹¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄã²¹¤ÇÍÈ¤²¤Æ°ÂÁ´À¤ÏÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢É÷Ì£¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ò¤ÈÉÊ¤Ò¤ÈÉÊ¡¢¥«¥Ã¥È¤âÌ£¤ï¤¤¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
¤Ò¤ÈÉÊ¤Ò¤ÈÉÊ¡¢Éô°Ì¤â¥«¥Ã¥È¤Î·Á¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Î¤ß¡£¤Ò¤È¸ý¤Ë¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¡¢¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë±ö¡¢¥½¡¼¥¹¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò¹¥¤ß¤Ç¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤À¤±¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¿©ÂÎ¸³¤À¡£
É®¼Ô¤¬¿©¤Ù¤¿¥³¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©»º¤ÎÌÃÊÁÆÚ¡ØLYBÆÚ¡Ê¥ë¥¤¥Ó¥È¥ó¡Ë¡Ù¸ª¥í¡¼¥¹¡£¥Ñ¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ç¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»³·Á¸©Ê¿ÅÄËÒ¾ì¤Î¡Ø¶â²ÚÆÚ¡Ù¥ê¥Ö¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£ÀèÃ¼¤Î»é¿È¤«¤é¤Ï¡¢Ìî¼ñ¤ò´¶¤¸¤ëÆù½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¡Ö»é¿È¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î¥È¥í´¶³Ð¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÈÌî¸ý¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤Î¡Öµæ¶Ë¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤ò¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÌî¸ý¤µ¤ó¤Î¼ê¤µ¤Ð¤¤òÄ¯¤á¤Ä¤ÄÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢Ëè·î¿ôÊ¬¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤¾¤äÍÌ¾¤Ê¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Ç½¤¶È¤·¤¿¿Í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼Èà¤¬4Ç¯¸å¤Îº£¡¢ËüÇî¤Ë¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÍ£°ì¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢1500Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤È¤ó¤«¤Ä¤ËºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿ÃË¤Î¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²Á´°÷Ìµ¿¦¡¢¼Ú¶â¤Ï1500Ëü
Ìî¸ý¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¿Í¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¡£½ÇÊì¤ÎÃÎ¿Í¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²ñ°÷À©¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡×¤ò¿©¤Ù¤¿ÂÎ¸³¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¡ÖÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½¢¿¦¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÏÓ¤òËá¤¡¢Æþ¼Ò10Ç¯¡¢30ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¹¤Îµ¯¤Á¾å¤²¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯È¾¤Ç·î¾¦500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈËÀ¹Å¹¤Ë°é¤Æ¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·Ð±Ä¤ÏÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£2021Ç¯9·î¤ËÅÝ»º¤·¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï1500Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¡£¶¦¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤â¼º¶È¤·¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Â©»Ò¤â¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤»¤º²È¤Ë¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÂ²3¿ÍÁ´°÷¤¬Ìµ¿¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡×¤È¹²¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1500Ëü±ß¤Ï¡¢Íø»Ò¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¶â³Û¤À¡£¼«¸ÊÇË»º¤ò¤¹¤ë¤«¡¢3¿Í¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÊÖ¤¹¤«¡½¡½¡£²ÈÂ²²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤íÂ©»Ò¤¬¡¢¡Ö¼«¸ÊÇË»º¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÅ¹¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡£¤»¤Ã¤«¤¯º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£ËÍ¤â±þ±ç¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÌî¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤¿°Æ¤¬¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀ¸¤Î¾õÂÖ¤ÇÅöÆü¤ÎÌÃÊÁÆÚ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¥³¡¼¥¹¡×¤ò
¼Â¤ÏÌî¸ý¤µ¤ó¤ÏÁ°¡¹¤«¤é¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÎÁÍý¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶úÍÈ¤²¤ÈÅ·¤×¤é¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò1¤Ä¤º¤Ä¿©¤Ù¤ë¡×½¬´·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¾ÆÄ»¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÆÄ»¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉô°Ì¤´¤È¤Ë¡×Äó¶¡¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¶úÍÈ¤²¤äÅ·¤×¤é¤Î½¬´·¤È¾ÆÄ»¤ÎÊ¸²½¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¥³¡¼¥¹¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Åìµþ¤Ç2¡Á3¼ï¤ÎÌÃÊÁÆÚ¤ÈÉô°Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥¹Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÌî¸ý¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¡Ö¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤é¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±ö¡¢ÆÚÆù¤«¤é¼Ñ½Ð¤·¤¿»ÝÌ£¤ÎÇ»¤¤¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥¹¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡¢ÏÂ¤«¤é¤·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÁÇºà¤òÍÈ¤²Ìý¤ËÄÒ¤±¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡×ÆüËÜ¤ÎÍÈ¤²¤â¤Î¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥é¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍýË¡¤Ï³¤³°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç½¤¶È¤ò½Å¤Í¤¿Ìî¸ý¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯À¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤ó¤«¤Ä¤Î»îºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»îºî¤·¤Æ¤â»îºî¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤Ø¤ó¤Ê¤È¡×¤È³Ú¤·¤²¤Ë¾Ð¤¦¡£¤³¤ÎÃµµæ¿´¤³¤½¤¬¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤À¡£
³«Å¹Á°¤Î1¥«·î´Ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÌ£¤ÎºÆ¸½¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Ìî¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬
¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¹¤Å¤¯¤ê¤â¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÃæÄÅ¤Î¡Ö¤ª¤ó¤Ü¤í¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¡£²ÈÄÂ2Ëü±ß¤Ç¤â8Ç¯´Ö¼Ú¤ê¼ê¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Êª·ï¤Ç¤¢¤ë¡£ºåµÞ¤ÎÃæÄÅ±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ï©ÃÏ¤òÆþ¤Ã¤¿±ü¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤ÈÌî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ó¤Ü¤í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£
¡Öº£¤«¤éËÍ¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ç¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¹¥¤¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤ÏÊª»ö¤Ë¿¶¤êÉý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬´¶Æ°¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢·úÊª¤Ï°ìÈÖÄìÊÕ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£
ÃæÄÅ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¤Î³°´Ñ¡£¥ª¡¼¥×¥óÁ°¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤ÇÃúÇ«¤ËDIY¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
¥²¥¹¥È¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ü¥í¤¤Å¹¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹ë²Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬À¶·é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤È¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢ÍÌ¾ºî²È¤Î´ï¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ò1¸Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤ë¡×¥·¥§¥Õ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡×¤È¤ó¤«¤Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ìî¸ý¤µ¤ó¼«¿È¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç²¿ÅÙ¤«¡ÖÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡×½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÏÎý¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤òÍÈ¤²¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢µÒ¤Ï¡Ö¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÄìÊÕ¤«¤é¤Î¿¶¤êÉý¡×¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¿ô¥«·î¸å¤Ë¤¢¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤Î³µÇ°¤¬Ê¤¤Ã¤¿¡£Æù¤¬»õ¤ËÄñ¹³¤»¤º¡¢Àå¤Î¾å¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¤È¤ó¤«¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÎÁÍý¤À¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Ìî¸ý¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÄÅ»þÂå¤ÎÅ¹¡£8ÄÚ¤È¶¹¤¯¡¢5ÀÊ¤·¤«¤Ê¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤°ìËçÈÄ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï2Ëü±ß¡£ÅÓÃæ¤Ç3Ëü±ß¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï2Éô²°¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¡Ö¤Î¤Þ¤ì¤¿¡×
2021Ç¯11·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¡£ºÇ½é¤Ï¡¢Ãë¤ÏÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¤ÎÅ¹¡¢Ìë¤ÏÍ½Ìó¤Î¤ß¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Á¼°¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÝ»º¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó»þÂå¤Î¸ÜµÒ200¿Í¤¬¡¢·î1²óË¬¤ì¡¢Ìë¤Ë5000±ß¡¢1Ëü±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÇä¤ê¾å¤²¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¡£¤½¤¦·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¿ô¥«·î·Ð¤Ä¤È¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Ãë¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈË¬¤ì¤ëµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ìë¤Ï¤È¤ó¤«¤Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢½Ð¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¼ý±×Åª¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤ÎÎ°è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë´°Á´¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁ°ºÚ¤À¤±¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ïºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤ÎÅ¹¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÂØ¤ï¤êÁ°ºÚ¤Î1¤Ä¡¢ÇÀ¾ìÄ¾Á÷¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡Ö»°±¦±ÒÌç¡×¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ª¥à¥ì¥Ä¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö2Ê¬¤Ç500ÀÊ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¡×¿Íµ¤Å¹¤Ë
Ìë¤â¤È¤ó¤«¤ÄÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤¿¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÍ½ÌóÅÅÏÃ¤ÎÉÔºßÃå¿®¤¬70·ï°Ê¾åÎ¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹Äó¶¡¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö2Ê¬¤Ç1¥«·îÊ¬500ÀÊ¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤¬Á´ÉôËä¤Þ¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢1¿Í¤«2¿Í¤Ç¤Ê¤é¿©»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤À¡£Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¤½¤ÎµÒÁØ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯ÇÈ¤Ë¤Î¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¡Ö1´Ó¤º¤Ä¤È¤ó¤«¤Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¡¢¤ï¤º¤«5ÀÊ¤À¤±¤Î¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹¡×¤ÎÏÃÂêÀ¤ò¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¿ôÂ¿¤¯¼õ¤±¡¢ÇÐÍ¥¤äÍÌ¾¿Í¤â¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Å¹¤Ï°ìµ¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µÒÃ±²Á¤ÏÃë2400±ß¤«¤é4800±ß¤ØÇÜÁý¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Î600¡Á1500±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÇË³Ê¤Î¹âÃ±²Á¤À¡£Ìë¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ç8800±ß¡¢²óÅ¾¿ô¤ÏÃë3¡Á4¡¢Ìë2¡Á3¡£¡Ö¤ï¤º¤«5ÀÊ¤Ç·î¾¦400Ëü¡Á450Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÄÚ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é3Ç¯¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤±²°Éß¡×¤«¤é¤Î½ÐÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ëÀ®¸ù¤À¡£¤È¤³¤í¤¬2024Ç¯12·î29Æü¡¢¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¤ÏÆÍÁ³ÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£
ÃæÄÅ¤ÎÅ¹¤ÎÈâ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÆÚ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
10¥«Ç¯·×²è¤Ç¡Ö¤È¤ó¤«¤ÄÆ»¡×¤ò¶Ë¤á¤ë
¼Â¤ÏÊÄÅ¹¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæÄÅ¤Ç3Ç¯¡¢ËüÇî¤ÇÈ¾Ç¯¡¢Åìµþ¤Ç2Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç3Ç¯¡¢Âçºå¤ËÌá¤Ã¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¡Ö10¥«Ç¯·×²è¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃæÄÅ¤Ç¤È¤ó¤«¤Ä¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤È¤ó¤«¤Ä·ãÀïÃÏ¡¦Åìµþ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸åÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ø¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï³×¿·Åª¤ÊÎÁÍý¤À¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÆ»¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·×²è¤ËËüÇî¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÂç¤ÎËüÇî¹¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¥ß¥é¥ÎËüÇî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¥Ë¥ç¥Ã¥¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ÎÁÍý¤â1¤Ä¤ÎÊ¸²½¤Ç¡¢ËüÇî¤ÏÊ¸²½º×¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ´Û¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¼ò¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤äÆüËÜ¤ÏÎÁÍý¤ä¤í¡¢¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Å·²¼¤ÎÂæ½ê¤Ç¡¢ÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬°Â¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¿©Ê¸²½¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÀäÂÐ¼«Ê¬¤â½Ð¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¡ÖEARTH TABLE¡ÁÌ¤Íè¿©Æ²¡Á¡×¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ë
¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿ÎÁÍý¿Í¤¬¸«¤ëÀ¤³¦¤È¤Ï
¡Ö10¥«Ç¯·×²è¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë²áµî¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥·¥§¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿19¡Á25ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤ÎÏÃ¤À¡£¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤¿ÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë°Û¿§¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤¿¡£¼÷»Ê¿¦¿Í¤¿¤Á¤À¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Þ¤À¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Å¹¤¬¤Ê¤¯¡¢À¤³¦°ä»º¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¡¢¹âµé¤Ê¡Ö¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤âÂçºå¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¼÷»Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ö3000±ß¤Ç¿©¤Ù¤Æ°û¤á¤ë¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Öº£Æü¥Í¥¿¤ò5Ëü±ßÊ¬¼Î¤Æ¤¿¡×¡Ö10Ëü±ßÊ¬¼Î¤Æ¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹â³Û¤Î¼÷»Ê¤ò½Ð¤·¤ÆÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºå¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤¡Ö¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Øò¿½è Â¿ÅÄ¡Ù¡Ø¤¹¤·½è ¹Àî¡Ù¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼÷»ÊÅ¹Å¹¼ç¤Î¼ã¤«¤ê¤·»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢¼÷»Ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÌî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¡¢º£¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î·Ê¿§¤ò¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤È¤ó¤«¤ÄÆ»¡×10¥«Ç¯·×²è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÁÛ¤¤¤Ï·ë¼Â¤·¤Æ2025Ç¯4·î13Æü¡¢·×²èÄÌ¤ê¡¢¡Ø¤È¤ó¤«¤ÄÇµ¤°¤Á¡Ù¤ÏËüÇîÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼5ÀÊ¤Î¤ª¤ó¤Ü¤í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¼å¾®¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç¤Ë¼¡¡¹Ë¬¤ì¤¿»îÎý¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æ»¶Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¸åÊÔ¡§¡ÔËüÇî¡ÕÍ£°ì¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤¬Ä©¤ó¤ÀŽ¢ÎäÅà¤À¤é¤±Ž£¤Î¸½¼Â¢ªÀ¸¿©ºà¤«¤é¤Î´°Á´¼êºî¤ê¤ÇŽ¤1Æü7²óÅ¾¤ÎÂçÈËÀ¹¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤òÀ¸¤ó¤À"¼¹Ç°"¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛËÜÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²èÁü¤â¡ªÄã²¹Ä´ÍýË¡¤ÇÍÈ¤²¤¿¤È¤ó¤«¤Ä¤ËËüÇî½ÐÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¡Êºû´Ö À»»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë