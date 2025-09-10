「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

並み居るＶ戦士を蹴散らした。ＤｅＮＡの無双左腕・ケイが７回３安打無失点の快投を演じ、来日２年目で初の阪神戦勝利。今季７度目の登板でようやく好投が報われ「素直にうれしい」とはにかんだ。

猛虎Ｖの余韻が残る聖地。逆に力に変えた。「両方のファンの声援もあって、アドレナリンが結構出た。それをうまく生かして自分のピッチングができた」。１５０キロを超える直球と、右打者に食い込むカットボールで翻弄（ほんろう）した。阪神戦の防御率はこれで０・５７。同被打率は左打者が・２００、右打者が・０１７で、左腕ながら“右殺し”がかなうのが強みだ。

バットでも自らを援護した。二回、前打者の京田が申告敬遠で歩かされ２死一、二塁。故障離脱中の宮崎から贈られた魚雷バットで２点適時二塁打をたたき出した。８月２６日のマッチアップで唯一の安打を許した村上から殊勲打を放ち「リベンジできた」とニヤリ。「人生で一番の会心の当たり」と声を弾ませた。

ＣＳに進出すればファイナルＳで阪神と相まみえる可能性もある。「去年も阪神を倒して勢いに乗って日本一になれた。ＣＳに出ることができたら、また倒して日本シリーズに行きたい」と力を込めた。