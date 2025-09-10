「東都大学野球２部、日大１０−７東農大」（９日、等々力球場）

２部リーグが開幕し、日大が東農大に先勝した。今秋ドラフト候補の右の強打者・谷端将伍内野手（４年・星稜）がサイクル安打を達成。阪神、巨人など１１球団のスカウト陣の前でアピールした。立正大は専大に快勝。国士舘大は拓大にサヨナラ勝利した。

周囲の期待が膨らむ中で迎えた８−７の九回２死一、二塁。内角直球を捉えた打球は、左翼手の頭上を越えた。全力疾走の谷端は、三塁へヘッドスライディング。気迫の一打で快挙を成し遂げた。

第２打席には今秋初安打となる右翼線への二塁打を放ったが、「３打席目までは詰まってる感覚があった」と谷端。ベンチで肩の開きを指摘され、修正した４打席目だった。内角スライダーを捉え、左翼ポール際へ東都リーグ通算７号ソロ。続く５打席目には中前打を放ち、４安打４打点でサイクル安打を達成した。

それでも「サイクルヒットに関しては何も考えてなかった」と泰然。９季ぶりに２部降格となった悔しさを晴らすことが最優先だ。「個人より１部に上げて後輩につなげたい」。チームへ“財産”を残すことが、おのずとアピールへとつながる。

◇谷端 将伍（たにはた・しょうご）２００４年３月１７日、２１歳。石川出身。１７８センチ、８０キロ。右投げ右打ち。東明小１年から松任ブルーウイングスで野球を始め、星稜中では軟式野球部に所属。星稜では２年秋からベンチ入り。日大では１年春にデビューし、３年時は春秋連続で首位打者。今夏の日米大学選手権で大学日本代表を経験。１部での通算成績は打率・２８３、６本塁打、２８打点。