Å°ÄìÅª¤ÊÇ®´ÉÍý¡£iPhone 17 Pro¤Î¹âµ¡Ç½¤ò»Ù¤¨¤ë¥¬¥Á¤ÊÀß·× #AppleEvent
¥¬¥Ã¥Ä¥êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª´é¤Ë±£¤ì¤¿Ä¶ÀÇ½¡£
iPhone 17 Pro¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¡¦¾ì¡ª
¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤³¤Î¥«¥á¥é¥Ð¡¼¡¢¥É¡¼¥ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤Ë¤Ï¤ï¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å°ÄìÅª¤ÊÇ®´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¹¥Ú¥Ã¥¯Çú¾å¤²
³°±ïÉô¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÆÍµ¯·Á¾õ¤¬ËÜÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊü»¶¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡ª
AI¥¬¥ó¥¬¥óÆ°¤«¤·¡¢¥Ø¥Ó¡¼¤Ê»£±ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¶áÇ¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¡£È¯À¸¤·¤Á¤ã¤¦Ç®¤ò¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢iPhone 17 Pro¤Ï¡¢·Á¾õ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¸úÎ¨Åª¤ÊÇ®´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡£
¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÈëÌ©Ê¼´ï¤¬¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£ÆâÉô¤Ë±ÕÂÎ¤òÆþ¤ì¤¿ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢½Ö»þ¤ËÇ®¤ò°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁÇºà¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃÃÂ¤¤Î¶¯²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Ç®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬»¶¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎPro¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤Î20ÇÜ¤ÎÇ®ÅÁÆ³Î¨¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë·ÚÎÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤A19 Pro¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»×¤¦Â¸Ê¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿A19 Pro¥Á¥Ã¥×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡© 6¥³¥¢CPU¤È¡¢AI¤òÇúÂ®²½¤¹¤ëNeural Accelerator¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆâÂ¢¤·¤¿6¥³¥¢GPU¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥á¥â¥ê¤âÁýÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÇÀèÃ¼¥Á¥Ã¥×¤È¡¢¤½¤ì¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÇ®´ÉÍý¹½Â¤¤Ç¡¢iPhone 16 Pro¤è¤ê¤âºÇÂç40%¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢½Å¤á¤Î¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÌÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¡¢Apple Intelligence¤Î»È¤¤ÅÝ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥í¡¼¥«¥ëLLM¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤â¡¢Íê¤ì¤ëiPhone¤Ë±ÉÅ¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â³ÈÂç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤â´è¾æ¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÍýSIM¤¬¼è¤ÃÊ§¤ï¤ì¤ÆeSIMÂÐ±þ¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³ÈÂç¡£
ºÇÂç39»þ´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£iPhone 16 Pro¤¬¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸ºÇÂç27»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¿Ê²½¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¢´è¾æ¤µ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ4ÇÜ¤ÎÂÑµµÎöÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿Ceramic Shield¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°ÌÌ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î3ÇÜ¤ÎÂÑ»¤½ýÀÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ceramic Shield 2¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥«¥á¥é48MP²½¡¢¸÷³Ø8ÇÜ¥º¡¼¥àÂÐ±þ
¥«¥á¥é¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¿Ê²½¡£
¥á¥¤¥ó¡¢Ä¶¹³Ñ¡¢Ë¾±ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥á¥é¤¬¤Ä¤¤¤Ë48MP¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¾±ó¤â¹â²èÁÇ²½¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡¼¡ª ¤½¤·¤ÆÁ´ÉôFusion¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Îã¤ÎÆÍµ¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊË¾±ó¥«¥á¥é¤Î¼ÂÁõ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷³Ø8ÇÜ¥º¡¼¥à¤ò¼Â¸½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ÏºÇÂç40ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â56%Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¸÷ÎÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¼Ì¿¿¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤¬¸þ¾å¡£²èÁü½èÍý¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤êÀººÙ¤Ê²èÁü¤ò»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥«¥á¤Ï18MP¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¡¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ªµ¡Ç½¤âËÜ³ÊÇÉ¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£ProRes RAW¡¢4K 120fps¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
17Ëü9800±ß¤«¤é¡¢9·î19ÆüÈ¯Çä³«»Ï
¥Þ¥·¥óÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¥¢¥Á¥¢¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤iPhone 17 Pro¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ë¡¼¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î3¿§¤ÇÅÐ¾ì¡£
256GB¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï17Ëü9800±ß¤«¤é¡£Í½ÌóÃíÊ¸¤Ï9·î12Æü¸á¸å9»þ¤«¤é³«»Ï¡£9·î19ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
