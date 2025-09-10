「可愛いコンビ」シダラシ？イガラシダ？志田千陽が新パートナーとの2ショット公開「新しい化学反応が生まれると信じてるよ！」
新パートナーの五十嵐有紗との2ショットを投稿した志田千陽(C)Getty Images
バドミントン女子ダブルスで、昨年のパリ五輪で銅メダルを獲得した志田千陽が9月10日までに、自身のインスタグラムを更新。新パートナーとの2ショットを投稿した。
【写真】志田千陽が投稿した新パートナー・五十嵐有紗との2ショットを見る
松山奈未との「シダマツ」は、銅メダルで有終の美を飾った8月の世界選手権を最後にペア解消。新たにコンビを組むのは、混合ダブルス「ワタガシ」で東京、パリと2大会連続五輪銅メダルを獲得した五十嵐有紗だ。
志田は五十嵐とピースサインをする写真を掲載。文面では「香港オープン2025 新しいパートナーと初めての試合。新しい挑戦、ドキドキとワクワクでいっぱいですが とっても楽しみです！！！ 全力で、精一杯、頑張ります」と誓った。
9月9日開幕の香港オープンで国際大会デビューを飾る2人に対しては、「可愛いコンビ」「二人にとても興奮しています」「新しいユニットで新しい化学反応が生まれると信じてるよ！」「新たな歴史を作っていって下さい」「より攻撃的な試合を期待してますね」といった声がコメント欄に寄せられた。
また「シダラシ？イガラシダ？愛称はどうしましょう？」という質問も上がっており、早くも新コンビへの期待と関心の高さをうかがわせた。志田と五十嵐は、現地10日に香港ペアとの初戦を迎える。
