「可愛いコンビ」シダラシ？イガラシダ？志田千陽が新パートナーとの2ショット公開「新しい化学反応が生まれると信じてるよ！」

新パートナーの五十嵐有紗との2ショットを投稿した志田千陽(C)Getty Images

バドミントン女子ダブルスで、昨年のパリ五輪で銅メダルを獲得した志田千陽が9月10日までに、自身のインスタグラムを更新。新パートナーとの2ショットを投稿した。

松山奈未との「シダマツ」は、銅メダルで有終の美を飾った8月の世界選手権を最後にペア解消。新たにコンビを組むのは、混合ダブルス「ワタガシ」で東京、パリと2大会連続五輪銅メダルを獲得した五十嵐有紗だ。

志田は五十嵐とピースサインをする写真を掲載。文面では「香港オープン2025 新しいパートナーと初めての試合。新しい挑戦、ドキドキとワクワクでいっぱいですが とっても楽しみです！！！ 全力で、精一杯、頑張ります」と誓った。