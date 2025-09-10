「選手にも首脳陣にもマンネリした空気がまったくない」新庄ハム4年目の成熟 球団OB捕手が見る軌跡「新庄監督の計算」
着実にチームを作り上げてきた就任4年目の新庄剛志監督(C)Getty Images
2022、23年の2年連続リーグ最下位から、24年は2位に躍進した日本ハム。今季も現在2位に付けているが、ソフトバンクに13.5ゲーム差と離された昨季とは内容が異なる。新庄剛志監督就任から4年。その成熟ぶりを、日本ハムOB捕手であり、ソフトバンクでもプレー経験を持つ野球解説者・評論家の鶴岡慎也氏が分析した。
【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウンドへ…選手を鼓舞する姿勢も光る
今季の日本ハムは開幕から順調に白星を伸ばし、前半戦は2009年以来、球団16年ぶりの単独首位で折り返した。現在は、ソフトバンクと熾烈なV争いを繰り広げている。この展開を、鶴岡氏はどう見ているのか。
「ファイターズは去年が終わった時点で、戦力が充実しているのは、最初から分かっていたんですけど、今年は順調に勝ってきたなという印象です。投手・野手ともに大きな怪我人が出ていないのもポイントです。そのあたりのチームとして、組織としての、新庄剛志監督のマネジメントが光っています。所々で選手を休ませたりだとか、スタメンを変えたりだとか。それもあって、シーズン後半になっても、状態のいい選手が多いように感じますね。
ホークスという巨大戦力と戦っていく中で、主力に怪我人が出たり、状態を落としたりするのが一番厳しい。そこらへんのマネジメントがキャンプから始まって、1年間通してできている。ホークスと競っていけている要因じゃないかと思います」
就任4年目の新庄監督は、着実にチームを作り上げてきた。
「やはり新庄監督が1年目、2年目とすごく我慢して、色んな選手を使って、それが花開いていると思います。あとは、どの選手に対しても慢心させない。プレッシャーをかけながら。1軍と2軍の入れ替えも、絶妙なタイミングで行われています。2軍は稲葉篤紀監督がやられてますけど、1、2軍がチーム一体になっているというか。1軍だけじゃなくて、2軍も含めて、すごくマネジメントできているなと思います。2軍で調子がよかったら、すぐに1軍に上げて、すぐに使って。そこらへんは2軍にいる選手たちも、モチベーション高くできているのではないでしょうか。そこらへんのチーム全体を掌握している感じがしています。組織として、すごく機能しているなと思いますね」
「慢心させない」というのは、実績のあるプレイヤーや、コーチ陣に対しても向けられているようだ。
「首脳陣では、やはり林孝哉ヘッドコーチ、色々なところでバランスをとっていると思います。その中でも、ピリピリした雰囲気がありますね。例えば、去年は三塁ランナーコーチャーの森本稀哲（外野守備走塁）コーチが外れて、谷内亮太（内野守備走塁）コーチが入ったりということもありました。去年から今年にかけて、入れ替えもあったりしましたし、首脳陣にもマンネリした空気がまったくない。
それは実績のある選手も一緒です。万波中正も、今年は外れる試合もある。清宮幸太郎もそうです。チームとして緊張感のあるシーズンが続いている。もちろん対戦するのは相手なんですけど、どの選手も、まずは自分の出るところを確保しなきゃいけない。マンネリしたチームじゃないですね。新庄監督がそこのところは、色々と意識しながら、計算しながら、いい緊張感を持たせて、やっているのかなと思います」
4年間の中では、的確な選手補強も断行された。
「選手を育てているのは、間違いなく新庄監督をはじめとする首脳陣。その一方で、組織としては、しっかりとした補強が行われてきたのも大きいです。外国人選手ではフランミル・レイエス、アリエル・マルティネスと、いい契約を結べました。FAでは山崎福也だったり、伏見寅威だったりを、しっかり獲ってこれた。あとは現役ドラフト、トレードで加入した水谷瞬、郡司裕也、山本拓実もしっかり機能しています。もちろん現場の力がいいとは思いますけど、編成面も含め、今年は全てが上手く回って、かみ合っている年。ファイターズとしては、このチャンスを逃したくないところです」
壁となるのは、今季は出遅れながらも、8月以降は首位に立ち、優勝マジック「15」（9月10日時点）を点灯させている王者・ソフトバンクだ。それでも、競り合っている状況だからこそ、何とか勝機を見出したい。
「ホークスは春先あれだけ借金あっても、1年かけて立て直せる地力、実力がある。パ・リーグは、そういうチームと争わないといけない厳しさがあります。とはいえ、勝てる時に勝ちたいですよね」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]