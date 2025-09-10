「日本ハム７−４ソフトバンク」（９日、エスコンフィールド）

難攻不落の敵エースを沈めたのは、誰もが驚く意外なコンビだった。日本ハム・今川と山県が２人で３本塁打６打点の大爆発。この日が約４カ月ぶりの１軍昇格だった今川は「ただいまー！！」とお立ち台で叫んだ。負ければ優勝がかすむ首位との直接対決で、伏兵が大仕事だ。

モイネロ相手に３点の先行を許す展開。重いムードを変えたのは今川だ。三回無死二塁から左翼線への適時二塁打。反撃ののろしをあげると、同点で迎えた五回には左中間への勝ち越しソロ。１軍では３年ぶりのアーチを「気持ちよかった」と笑顔で振り返った。

山県は「人生初」という１試合２発。四回１死から左越えに同点の２号ソロを放つと、六回１死一塁では左越えへ２打席連発の２ランで、モイネロに引導を渡し「自分が一番驚いています」と目を丸くした。

狙いがハマった。試合前まで対戦防御率０・８７だったモイネロ攻略へ、八木打撃コーチは「長打を打てるスイングをしてくれ」とミーティングで指示。主軸ではない２人が見事に応えてみせた。

「この日をずっと待ち望んでいた」という今川は、真っ黒に日焼けした姿で「今回がラストチャンスだと思っていた。優勝へのラストピースは今川だって胸を張って言えるようにやってきたつもり」と顔を上げた。連敗を３で止めて、ソフトバンクとは３ゲーム差に接近。崖っぷちからの１勝を、逆転Ｖへの呼び水とする。

◇山県 秀（やまがた・しゅう）２００２年５月１日生まれ、２３歳。東京都出身。１７６センチ、８０キロ。右投げ右打ち。内野手。早大学院高、早大を経て、２４年度ドラフトで日本ハムから５位指名。２５年４月１５日のロッテ戦で１軍初出場。同月１８日のオリックス戦でプロ初安打をマーク、６月４日の阪神戦で門別からプロ初本塁打を放つ。広い守備範囲を誇る守備には定評がある。