「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）

天敵を打ち砕く強烈な一発を見舞った。１点を追う初回。１死から巨人・キャベッジの中越え二塁打を皮切りに５連打で１点を勝ち越して、なお１死満塁でリチャードだ。広島先発・床田が投じた外角低めの変化球に崩されながらも捉えた一打が、左翼席へ突き刺さる今季９号の満塁弾となった。

「みんながつないでくれたので…うわぁ〜と思いながら、でも絶対打つと、強い気持ちで（打席に）入った」と率直な気持ちを明かした。チームは床田に２戦２敗と苦手としていたが、初回に７連打を含む打者一巡の猛攻で見事な逆転劇を見せた。

阿部監督も「本当に素晴らしい集中力で、久しぶりの大量得点だった」と称賛した攻撃。貴重な一発を放ったリチャードには「打席を与えているし、勉強中じゃないですか」と話すにとどめたが、指揮官の期待に応える成長を続けている。

試合中に書き込むノートも、その一つ。２度目となる床田との対戦についても「前回（対戦）のノートを見て、どういう感じで行ったときにヒットが出ているか。打った時の気持ち、感触、見方で打席に入ろうと思っていた」と地道な積み重ねを結果につなげていた。

チームは３連勝で勝率５割。阪神のリーグ優勝は決まったが「強さは認めざるを得ないが、また短期決戦ができるチャンスをつかみにいかないと」と阿部監督。猛虎へリベンジのＣＳ進出へ、残り１６試合を走り続ける。