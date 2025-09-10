あつぎミュージックフェスティバル実行委員長の横内さん（右）、出演する舟津さん（中央）、山口市長＝８月２１日、厚木市役所

歌手を目指す若者を発掘する「あつぎミュージックフェスティバル実行委員会」（横内謙介実行委員長）は１１月２日、厚木中央公園（厚木市寿町）で観客５千人規模の「第１０回あつぎミュージックフェスティバル野外コンサート」を開催する。タレントで歌手の木梨憲武さん、第５回で大賞を受賞した歌手舟津真翔（まなと）さんのほか、「新人シンガー発掘オーディション」（同実行委と市、市文化振興財団主催）の大賞受賞者らが出演する。

同フェスは、音楽を通じて若者が文化芸術活動に参加する機会をつくり、厚木市出身アーティストを育成しようと２０１４年度にスタートした。新型コロナウイルス禍による中止期間があるなどして、野外コンサートの開催は１９年度の第６回以来。この時は厚木中央公園で観客４５００人が集まるコンサートとなったが、今回はさらに多い５千人規模で開催する、としている。

実行委員長の横内さんは、県立厚木高校出身で劇団扉座を主宰する劇作家。横内さんと第５回大会で大賞受賞の舟津さんがフェス開催に向け８月２１日、山口貴裕市長を訪問し、同市役所で３人が並び記者会見を開いた。

横内さんは「厚木に関わる人たちでつくる実行委員会が手弁当で準備を進めている。今は著名なアーティストを呼ぶが、将来は厚木で生んだアーティストでフェスができるよう新人発掘を続け、まちづくりにつなげたい」とあいさつ。山口市長は「フェスは音楽を通じてのまちづくり、私の掲げる文化・芸術の聖地づくりに結び付くと思う」と話した。入場料１万円。実行委では出演アーティスト情報やチケット販売についてウェブサイトで順次、公表していく。