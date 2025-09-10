◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―４広島（９日・東京ドーム）

完璧ではなかったが、中山はバットを思い切り振り抜いた。試合前まで今季巨人戦で２戦２勝、防御率０・５０の床田を捉えた。４連打で１―１とし、なお１死満塁。１３４キロシンカーを打ち返し、右前へ決勝の適時打とした。「いい流れに乗って積極的にいきました。逆転できてよかったです」。５連打目を放ち、一塁ベース上でベンチに向かって下から力強く拳を突き上げた。

流れに乗った。初回１死一、三塁で岡本が中前適時打。同点に追いつくと、なお一、二塁で岸田も中前安打で続いた。「何とか先輩がつないでくださったチャンスだったので、初球からどんどん打とうと決めて打席に立ちました」。中山のひと振りで勝ち越すと、続くリチャードの満塁弾でこの回一挙６得点。不安定だった戸郷を救う大きな１点になった。

“秋男”に名乗りを上げつつある。昨年９月７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では１点を追う９回２死一、二塁で代打で登場し、右前へ同点打。９、１０月は打率４割５分８厘と大暴れした。ＤｅＮＡとのＣＳ最終ステージ第５戦では“プロ１号”の決勝弾。今季は８月３１日から８試合連続「６番・ライト」で出場し、２８打数１０安打、打率３割５分７厘と得意のシーズン最終盤で存在感を増しており、「大事な時期。ここから（状態を）上げていけるように」と意気込んだ。

優勝は逃したが、「悔しい思いはもちろんありますけど、まだまだ終わったわけじゃない。全員で一日一日全力で戦って、２位をしっかり確保できるように」と目をギラつかせた２３歳。最後まで、１００％で走り切る。（臼井 恭香）