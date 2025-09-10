欠勤を繰り返した女子高生。一度失った信用は取り戻せなかった【ママリ】

著者・ナエくま(@naekuma358)さんの職場での体験談。遅刻・欠勤を繰り返す迷惑な同僚の物語です。アルバイトに意欲的だった高校生の紺互さん。彼氏ができてから勤務態度に異変が…。度重なる欠勤でシフトを削られ、ついには自ら辞めることを決意したのです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『仕事に穴をあける女』をごらんください。

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

彼氏ができてから勤務態度が変わってしまった高校生バイト

ナエくまさんが働く飲食店に、高校生のアルバイト・紺互さんが入ってきました。定時制高校に通う紺互さんは、学業と両立しながら「なるべく稼ぎたい」と意欲的で、徐々にシフトも増やし頑張っていました。



ところが、紺互さんに彼氏ができたころから、勤務態度に変化が。ミーティング直前まで彼氏と通話をし、切った途端にあからさまにダルそうな態度をします。さらに、当日欠勤が増えていき、一緒に働くメンバーは疑い始めます。

どんどん信用を失ったバイトの高校生

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

おそらく、彼氏とのデートを優先し、バイトを頻繁に休むようになってしまった紺互さん。周囲から直接注意されることはありませんでしたが、嫌味を言われるように…。

「ランチに出たい」別のバイト仲間にシフトを奪われて

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

今まで、散々シフトに穴をあけまくっていた紺互さん。するとそこへ、「シフトを増やしたい」と考えている大学生のしずくちゃんがあらわれます。他のメンバーも大歓迎です。頻繁に休む人よりも、きちんと出勤してくれる人のほうが信頼できるのは当然ですね。



その後、紺互さんは「欠勤多いよね」と社員に指摘され、シフトを今までの半分以上削られます。今までの信用を取り戻すため真面目に働きますが、失った信用を取り戻すことはできませんでした。結局、思い通りにシフトに入れないと気づき、辞めてしまいます。



自分勝手な振る舞いばかりしていると、結局は自分に返ってくるものですね。信用を築くには時間がかかりますが、失ってしまうのは一瞬です。さらに、一度落ちた信用を取り戻すのは、容易なことではありませんね。たとえアルバイトでも、働くことの責任について考えさせられる作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）