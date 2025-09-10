¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ò6857¡Ó¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·¤Î±¢¤Ç¡Ä¼Â¤Ï¡ÖÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥àÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨2°Ì¡×È¾Ç¯¤Ç³ô²Á¤¬55¡ó¾å¾º¤·¤¿¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¡×¤ÎÀµÂÎ¡ÚºòÆüÆ°¤¤¤¿¸ÄÊÌ³ô¡Û
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥È¥Ã¥×3
1°Ì¡§¥Ë¡¼¥º¥¦¥§¥ë¡Ò3992¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+48±ß¡Ê+8.96%¡Ë¡¿½ªÃÍ584±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
Æ±¼Ò¤Ï9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬·úÀß¡¦·úµ¡¶È³¦¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ëWi¡ÝFi¡ÖÎí¤«°íWi¡ÝFi¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£
2°Ì¡§¼Ç±º¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ò6590¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+900±ß¡Ê+8.67%¡Ë¡¿½ªÃÍ11,280±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£°ú¤±¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÆ¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ò6857¡Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î·øÄ´ÃÏ¹ç¤¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¡£
3°Ì¡§¥¢¥¤¡¦¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò6035¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+65±ß¡Ê+8.30%¡Ë¡¿½ªÃÍ848±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¥ï¡¼¥¹¥È3
1°Ì¡§³Ø¾ð¡Ò2301¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý187±ß¡Ê¡Ý9.74%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,733±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
Æ±¼Ò¤Ï9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯10·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬¿ÍºàºÎÍÑ·×²è¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤ÆÇä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ó¤ÀÌÏÍÍ¡£
2°Ì¡§¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ä¡¼¥ë¡Ò6278¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý700±ß¡Ê¡Ý8.06%¡Ë¡¿½ªÃÍ7,980±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£
3°Ì¡§¥é¥¤¥Õ¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ò2585¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý185±ß¡Ê¡Ý7.30%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,349±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ú¤±¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï50Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î0.96¡ó¡Ë¤Þ¤¿¤Ï10²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¡£