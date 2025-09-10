「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

消化試合とはいえ、負けていいというわけではない。阪神・村上は４敗目を喫したこと、それも投手のケイに打たれたことを悔やんだ。「ピッチャーに打たれたんで、そこは十分反省したい」。勝利数トップの才木と東の１２勝に並べず。表情は曇っていた。

初回は先頭から連続三振。この時点で奪三振数はトップの中日・高橋宏に並んだ。立ち上がりをあっさりと三者凡退で締め、このままスイスイといくかと思われたが、二回につかまった。無死からオースティンと佐野の連続二塁打で先制点を献上。そして、悔やまれるのは京田を申告敬遠で歩かせた後の２死一、二塁だった。

フルカウントから直球が高めに浮いたところを、ケイに左中間へ運ばれた。一気に２者が生還し、一挙３失点。「結果から見ると、１失点で防げたはずの二回に甘くなって（投手に）タイムリーを打たれてしまった投球が悔しいです」。最優秀防御率争いは一歩後退。勝率はトップのままだが、１３勝以上が条件のため足踏みする形となった。

三回以降は立ち直ったが、短期決戦では大量失点が命取りになる。「立ち直れたのは３失点してからなんで、初回からしっかりできるようにしていきたい」。エースとして、７回４安打３失点の出来は許せなかった。

一方で七回１死からは連続三振で締めくくるなど、１１６球の力投で７奪三振。今季１２４奪三振でリーグトップに躍り出た。奪三振王となれば自身初の快挙。「取れるんだったら取りたい」と意欲的だっただけに、この部門に置いては上々の投球内容になった。

１１勝４敗。数字だけ見れば、文句のつけようがない。優勝も決まり、虎党は負けても大きな拍手を送ってくれた。だからこそ、プロとして、エースとして妥協はしたくなかった。「勝ちたかったんで。そこができなかったんで、次に向けて頑張ります」。残り１６試合。与えられた登板機会で全力を尽くす。