「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

阪神は天敵・ケイをまたしても攻略できなかった。１５０キロ超の直球、ツーシーム、スライダー、チェンジアップに苦しみ、７回を３安打無得点。今季７度目の対戦で阪神戦初白星を献上した。ＤｅＮＡとはＣＳで対戦する可能性があり、嫌なイメージを与えたかったが、不安の残る結果となってしまった。

試合後、藤川監督は「まあ、いいとか嫌だとかはないですね。野球ですから」と平然としていたが、対戦防御率は驚異の０・５７。左打者は打率・２００。右打者に限ると同・０１７で、大山が７月２６日（甲子園）の対戦で中前に運んだ１安打だけとなっている。

１０試合連続安打と好調の森下もケイの前に３タコ。「球の強さもそうですけど、カットボール、真っすぐのコントロール、強さもある」。今季１８打数無安打となり「ケイから何とか１本打ちたかった。もうちょっと工夫が必要かなと思います」と次回の攻略を誓った。

佐藤輝も前を向く。四回の２打席目の一ゴロはしっかり捉えていた。３打数無安打に「惜しい当たりもあったんで。また次かなと思います。ポストシーズンはいいイメージで臨めそう？もちろん、はい」と力強かった。

「ヒットの出てる選手もいますしね。まあ野球ですから」と藤川監督。虎のＣＳ初戦は１０月１５日と１カ月以上も先だ。対策を練る時間はたっぷりある。

◆今季、ケイから右打者の安打は大山の１本のみ ７回１安打に封じられた８月２６日の前回対戦に続き、またもケイの前に７回３安打と打線が沈黙。前回は投手・村上の１本だけ。この日も３安打は近本、中野、高寺と全て左打者。昨季はケイに対して右打者は３０打数７安打（３試合）の数字を残したが、今季はここまで５９打数１安打（７試合）と完璧に抑えられている。唯一の安打は７月２６日に大山が放った中前打のタイムリーのみ。右打者の“ケイ・アレルギー”はかなり重症だ。